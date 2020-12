Tâches et récompenses du Legacy 40 Challenge pour décembre 2020 – .

Nous sommes maintenant entrés dans le dernier mois de cette année horrible, et il y en aura beaucoup pour Pokémon Go en décembre 2020, tels que les raids Kyurem, Mega Abomasnow, et plus encore. Cependant, tout au long du mois, des tâches de recherche chronométrées et des récompenses sont disponibles pour terminer le défi Legacy 40. Vous trouverez ici toutes les tâches et récompenses du Legacy 40 Challenge dans Pokémon Go.

Outre les objectifs et les prix qui seront révélés ci-dessous, les entraîneurs doivent également savoir que les créatures Gen 6 de la région de Kalos arriveront le 2 décembre. Il y aura un événement jusqu’au 8 décembre pour célébrer leur arrivée, et les formateurs doivent également savoir que Niantic organise une célébration des saisons de trois mois qui commence maintenant jusqu’en mars.

Mais, loin des saisons et des créatures de génération 6, vous trouverez ci-dessous les tâches et les récompenses du défi Legacy 40 pour Pokémon Go.

N’oubliez pas, formateurs! Le mardi 1er décembre 2020, à 18 h, heure locale, Seel sera présenté dans Pokémon Spotlight Hour, et vous gagnerez deux fois l’XP pour l’évolution de Pokémon. – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 1 décembre 2020

Tâches et récompenses du défi Pokémon Go Legacy 40

Vous trouverez ci-dessous les tâches et récompenses du défi Pokémon Go Legacy 40:

La première étape

Faites cinq jolis lancers – 1000 XP

Améliorez dix fois Pokémon – 1000 Stardust

Attrapez 15 Pokémon – pièces trois étoiles

Récompenses: 1000 Stardust, 1000 XP, rencontre Rufflet

Deuxième étape

Transférez dix Pokémon – une Pierre Unova

Attrapez 15 espèces différentes de Pokémon – 1000 Stardust

Utilisez 15 baies Pinap en attrapant des Pokémon – 1000 XP

Récompenses: 1000 Stardust, 1000 XP, trois Battle Pass Premium

Troisième étape

Offrez à votre ami dix friandises – 1000 XP

Réalisez trois grands lancers de billes courbes – 1000 Stardust

Gagnez trois raids – une pierre Sinnoh

Récompenses: 1000 Stardust, 1000 XP, trois Super Incubateurs

Étape quatre

Réclamez 5000 Stardust

Réclamez 1000 XP

Revendiquer une rencontre avec Deino

Récompenses: 5000 Stardust, Gyrados Cap, rencontre Archen

Sachez que vous devez atteindre le niveau 40 pour atteindre les tâches et récompenses du Legacy 40 Challenge qui ne seront disponibles que jusqu’au 31 décembre à 23h59 heure locale (via Leekduck).