Tâches et récompenses de l’événement Nidoran pour novembre 2020 – .

Il y aura une foule d’événements pour Pokémon Go en décembre, tels que des raids Kyurem et de nouveaux objectifs de recherche, mais en ce moment, il y a un événement de la journée Nidoran auquel les fans peuvent participer. Vous trouverez ici toutes les tâches de recherche chronométrées de l’événement Pokémon Go Nidoran et des récompenses afin que vous puissiez atteindre tous les objectifs pour atteindre tout ce qui est proposé.

Sachez que cette occasion se terminera le 28 novembre à 22h00 heure locale. Les entraîneurs doivent également savoir que l’événement Pokémon Go Lake Legends se terminera le 30 novembre à 22h00 heure locale et que la Catch Cup se terminera le même jour mais à 13h00 PT. Les fans ont ensuite la grande mise à jour de Niantic pour que Go Beyond puisse anticiper.

Bien qu’il y ait beaucoup à attendre en décembre, vous trouverez ci-dessous toutes les tâches de recherche et les récompenses chronométrées de l’événement Nidoran pour novembre 2020.

Attention, formateurs! Un événement de recherche limitée mettant en vedette Nidoran♀ et Nidoran♂ a commencé dans des régions du monde entier! pic.twitter.com/TLV7P6ZxO2 – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 28 novembre 2020

Tâches et récompenses de l’événement Pokémon Go Nidoran

Vous trouverez ci-dessous toutes les tâches de recherche et les récompenses chronométrées de l’événement Pokémon Go Nidoran:

La première étape

Attraper un Pokémon – Rencontre avec Nidoran♂

Transférer deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Faire deux jolis lancers – rencontre avec Nidoran♂

Récompenses: 750 Stardust, dix Pokéballs, 750 XP

Deuxième étape

Attrapez trois Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Transférer vers Pokémon – Nidoran♀ Encounter

Faire un joli lancer – Nidoran♀ Encounter

Récompenses: 750 Stardust, dix baies Pinap, 750 XP

Troisième étape

Attrapez deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Faire trois jolis lancers – Nidoran♂ Encounter

Utilisez deux baies Pinap en attrapant un Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Récompenses: 750 Stardust, dix baies Pinap, 750 XP

Étape quatre

Attrapez trois Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Faire un joli lancer – Nidoran♀ Encounter

Utilisez trois baies Pinap tout en attrapant des Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Récompenses: 750 Stardust, dix Pokéballs, 750 XP

Cinquième étape

Attraper un Pokémon – Rencontre avec Nidoran♂

Transférer deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Faire deux grands lancers – Rencontre avec Nidoran♂

Récompenses: 750 Stardust, dix Pokéballs, 750 XP

Sixième étape

Attrapez quatre Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Transférer deux Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Faites deux grands lancers – Rencontre avec Nidoran♀

Récompenses: 750 Stardust, dix baies Razz, 750 XP

Septième étape

Attrapez deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Utilisez trois baies de Razz pour aider à attraper des Pokémon – Rencontre Nidoranoun

Faites évoluer un Pokémon de type Poison – Nidoran♂ Encounter

Récompenses: 750 Stardust, dix baies Razz, 750 XP

Étape huit

Attrapez trois Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Utilisez trois baies de Razz en attrapant des Pokémon – Rencontre Nidoran

Faites évoluer un Pokémon de type Poison – Nidoran♀ Encounter

Récompenses: 750 Stardust, rencontre avec Nidoran♀, 750 XP

Étape neuf

Attrapez deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Transférer vers Pokémon – Nidoran♂ Encounter

Faire trois jolis lancers de courbes – Rencontre Nidoran♂

Récompenses: 750 Stardust, rencontre avec Nidoran♂, 750 XP

Étape dix

Attrapez trois Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Transférer vers Pokémon – Nidoran♀ Encounter

Faire deux jolis lancers de courbe – Rencontre Nidoran♀

Récompenses: 750 Stardust, dix grandes boules, 750 XP

Étape onze

Attrapez deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Faire trois jolis lancers d’affilée – Rencontre Nidoran♂

Faites évoluer un Pokémon de type Poison – Nidoran♂ Encounter

Récompenses: 750 Stardust, dix grandes boules, 750 XP

Étape douze

Attrapez trois Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Faire deux jolis lancers d’affilée – Rencontre Nidoran♀

Faites évoluer un Pokémon de type Poison – Nidoran♀ Encounter

Récompenses: 750 Stardust, dix baies Nanab, 750 XP

Étape 13

Attrapez deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Faire deux lancers de Curveball d’affilée – Nidoran♂ Encounter

Utilisez deux baies de Nanab pour attraper des Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Récompenses: 750 Stardust, dix baies Nanab, 750 XP

Étape 14

Attrapez deux rencontres Pokémon -Nidoran♀

Faire deux lancers de Curveball d’affilée – Rencontre Nidoran♀

Utilisez deux baies de Nanab pour attraper des Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Récompenses: 750 Stardust, rencontre avec Nidoran♀, 750 XP

Étape 15

Attrapez deux Pokémon – Rencontre Nidoran♂

Faire trois grands lancers d’affilée – Rencontre Nidoran♂

Faites évoluer un Pokémon de type Poison – Nidoran♂ Encounter

Récompenses: 750 Stardust, rencontre avec Nidoran♂, 750 XP

Étape 16

Attrapez trois Pokémon – Rencontre Nidoran♀

Réalisez deux grands lancers d’affilée – Rencontre Nidoran♀

Faites évoluer un Pokémon de type Poison – Nidoran♀ Encounter

Récompenses: 3000 XP, 25 bonbons de rencontre Nidoran♀, 25 bonbons de rencontre Nidoran♂

Toutes les tâches et récompenses sont fournies par Leekduck.