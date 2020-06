Taboo season 2: Cast, plot, release et tout ce que vous souhaitez savoir!

– – –

Mauvaise nouvelle Fans de Tom Hardy, le drame de la BBC Taboo est également de retour bientôt pour une deuxième saison – mais il ne reviendra jamais le moins du monde sur les écrans. FX et la BBC ont également renouvelé Taboo pour une deuxième saison en novembre 2018, près de deux ans après la saison principale, mais en raison du fait que Tom Hardy soit acteur, cela n’a jamais dérapé.

Le président de FX Entertainment, Eric Schrier, a confirmé que les pourparlers se prolongeaient sur quelques secondes saisons potentielles, mais que son retour dépendait du fait de contourner le programme chargé de Hardy, ce qui va probablement exhorter encore plus les occupants une fois les productions autorisées à reprendre le tournage.

Pour répondre à votre question, il n’est pas encore annoncé si Taboo arrivera bientôt sur Netflix. … Tabou fait partie de chacune des prochaines séries couvertes par FX et le pacte pluriannuel exclusif de Hulu qui a été annoncé en décembre 2014

Jeter

Tom Hardy dans le rôle de James Keziah Delaney, le fils d’Horace Delaney.

Leo Bill en tant que Benjamin Wilton, un officier de dossiers de la Malay Archipelago Company.

Jessie Buckley dans le rôle de Lorna Delaney (née Bow), la veuve d’Horace, d’Oona Chaplin dans le rôle de Zilpha Geary (née Delaney), la demi-sœur de James Delaney.

Les nouveaux personnages sont forcés d’entrer dans la nouvelle saison. Il y a aussi le fait que Tom Hardy est occupé à tourner Venom 2, qui s’est également arrêté grâce à la pandémie. Lorsque la production reprend, il semble que Hardy finira d’abord avec Venom 2 et commencera avec Taboo Season 2. Ouf! C’est un autre retard.

Terrain

Taboo contient une intrigue très passionnante qui se déroule en 1814. Il suit James Delaney, qui revient en Angleterre après avoir passé douze ans en Afrique. Delaney apporte avec lui quatorze diamants volés, simultanément la guerre avec nous implique une fin.

c’est le Londres sombre du 19ème siècle qui se mêle de corruption politique et commerciale, de la division des catégories, des gangs, de la ligne de démarcation entre les riches et les pauvres. La première saison s’est terminée avec James et son ami partent pour l’Amérique.

Il n’y a aucune mise à jour sur la date de sortie de la deuxième saison. Le tournage préliminaire devait commencer en 2018, repoussé à 2019.

Libération

La saison a débuté au Royaume-Uni sur BBC One à partir du 7 janvier 2017. À la mi-2019, les sources ont confirmé que le travail de script était terminé par Steve Knight et que le tournage devait commencer. Mais grâce à l’épidémie de COVID 19, le tournage n’a pas pu avoir lieu dans l’ancienne 2020 ou fin 2019.

