Tableau, résultats et programme de la 7e journée

Dille&Kamille Tableau ardoise aimanté 80 x 60 cm

Réalisez de jolis dessins ce grand tableau ardoise et décorez-le de petits aimants en tout genre ! Pas content du résultat ? Effacez le dessin avec l'effaceur et recommencez ! ? Utilisez-le aussi dans votre cuisine pour y noter vos listes de courses etc. ou y coller des dépliants, des infos etc. ! ? Livré