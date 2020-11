Tableau, résultats et calendrier de la 11e journée

Blancheporte Calendrier 365 jours - "Mots d'humour" - unique

100% astucieux : Une blague par jour pour bien démarrer chaque journée de l'année et être de bonne humeur avec ce bloc-calendrier spécial "mots d'humour" ! Bloc composé de 365 pages avec couverture qui se replie pour former un joli chevalet à poser. Plus de détails : - Fermeture aimantée - Dim. 8,5 x 8 x 4,7