T20I XI: Rohit Sharma et Shahid Afridi en vedette

Cela fait plus de 15 ans que l’Australie a battu la Nouvelle-Zélande, son rival trans-tasman, à Auckland dans ce qui était le tout premier T20I entre deux équipes masculines. Depuis lors, le format a pris d’assaut le cricket et a été le fer de lance d’une révolution qui a vu proliférer diverses ligues de franchise à travers le monde.

L’action rapide et à indice d’octane élevé dans un match d’environ trois heures fait du format T20 le package parfait pour attirer de nouveaux publics dans le sport. Dans sa brève existence, le format 20-over a évolué à grande vitesse et a vu plusieurs joueurs mettre leurs tampons respectifs sur le jeu.

Avec le cricket sur une pause en raison de la pandémie de COVID-19, nous avons profité de l’occasion pour compiler un T20I XI de tous les temps. Seules les performances des internationaux ont été prises en compte et le XI final a été déduit avec l’aide de nos followers Instagram.

JOUEURS CONSIDÉRÉS

Ouvreurs: David Warner, Colin Munro, Martin Guptill, Aaron Finch, Rohit Sharma, Chris Gayle

Ordre moyen: JP Duminy, Eoin Morgan, Mohammad Hafeez, Virat Kohli, Ross Taylor, AB de Villiers, Kane Williamson, Shoaib Malik

Gardien de guichet: MS Dhoni, Brendon McCullum, Umar Akmal

Polyvalent: Shakib Al Hasan, Suresh Raina, Marlon Samuels, Shane Watson, Dwayne Bravo

Spinners: Rashid Khan, Shahid Afridi, Saeed Ajmal, Ajantha Mendis, Mohammad Nabi

Pacers: Tim Southee, Lasith Malinga, Dale Steyn, Umar Gul, Jasprit Bumrah, Nuwan Kulasekara

FINAL XI

Aaron Finch (Australie)

Les apparences – 61

Rôle – Batte droite / ouvre-porte

Runs – 1989, Moyenne – 38,25, SR – 155,87

Alors que le Néo-Zélandais Colin Munro a trois tonnes T20I à son actif, il est battu sur place par Aaron Finch en raison de la constance supérieure de l’Australien.

Finch, avec une moyenne de plus de 38, l’aide également à deviner son partenaire d’ouverture en Australie, David Warner. Ce qui se démarque chez Finch, c’est le taux de frappe étonnant du droitier de près de 156, qui a été maintenu en 61 manches.

Son 172 balles de 76 contre le Zimbabwe reste le score individuel le plus élevé dans les formats T20I, tandis que son 156 de 63 balles contre l’Angleterre est le troisième plus élevé.

Rohit Sharma (Inde)

Les apparences – 108

Rôle – Batte droite / ouvre-porte

Runs – 2773, Moyenne – 32,62, SR – 138,78

En tant que l’un des trois seuls joueurs à avoir accompli un siècle d’apparitions au T20I, Rohit Sharma, de l’Inde, a déjà laissé une impression durable sur le format que peu de gens pourront égaler. Le vice-capitaine indien a atteint des sommets sans précédent en tant que seul batteur à claquer quatre tonnes T20I et il a raté de peu un cinquième l’an dernier après un match de 43 balles 85 contre le Bangladesh.

Son siècle avec seulement 35 balles contre le Sri Lanka en 2017 reste le joint le plus rapide du format, tandis que son total de 127 six est également le plus élevé de tous les batteurs. Avec quelques bonnes années encore à son actif, attendez-vous à bien plus de runs et six à venir du casier de Rohit.

JP Duminy (Afrique du Sud)

Les apparences – 81

Rôle – Batte gauche / polyvalente

Runs – 1934, Moyenne – 38,68, SR – 126. 24

En tant que batteur le plus sous-évalué du jeu, JP Duminy est l’homme parfait pour se glisser derrière une paire d’ouverture explosive. Le Sud-Africain n’a peut-être pas obtenu le succès que l’on attendait de lui dans les formats Test et ODI, mais il était un artiste accompli en ce qui concerne les T20I.

Remarquablement, sa moyenne de 38,68 dans le format est supérieure à ce qu’il a réussi dans les tests et les ODI pour les Proteas. L’élégant gaucher était habile à ancrer les manches pour l’Afrique du Sud et sa présence dans ce XI devrait permettre aux gros frappeurs de jouer à leurs jeux naturels.

Sa main hors tour à temps partiel est un bonus supplémentaire.

Virat Kohli (Inde)

Les apparences – 82

Rôle – Chauve-souris droite

Runs – 2794, Moyenne – 50,80, SR – 138,24

Aucun autre batteur n’a marqué plus de points que Virat Kohli dans le format, le skipper indien poursuivant ses qualifications en tant que maître de la course à pied. Bien que sa moyenne globale dans le format soit supérieure à 50, il atteint une incroyable 82,16 en poursuite.

Bien qu’il ait joué 24 manches de moins que son adjoint Rohit, Kohli a quand même réussi à marquer 21 points de plus pour s’établir comme le meilleur buteur du T20I. Il n’a peut-être pas beaucoup de tonnes à son nom, mais son palmarès d’enregistrement d’un demi-siècle en presque toutes les trois manches (24 en 76) fait de lui un batteur monstrueux à affronter pour l’opposition.

Il n’y a pas d’autre batteur que vous voulez de votre côté face à une course-poursuite à haute pression.

Brendon McCullum (Nouvelle-Zélande)

Les apparences – 71

Rôle – Wicketkeeper / Captain

Runs – 2140, Moyenne – 35,66, SR – 136,21

En tant que l’une des premières stars à alimenter la popularité du jeu T20, Brendon McCullum a un héritage spécial dans le format. L’ancien skipper des Blackcaps possédait un jeu qui était fait sur mesure pour le cricket de plus de 20, avec un frappeur d’attaque venant naturellement vers le droitier.

Un capitaine inspirant qui aimait diriger par le devant, la capacité de McCullum à garder également des guichets rend sa sélection sur MS Dhoni une évidence. Le Néo-Zélandais a deux tonnes et 13 années cinquante à son actif et reste l’un des batteurs les plus explosifs à avoir joué le jeu.

Bien qu’il soit idéalement placé comme ouvreur, il peut fournir une puissance de feu bien méritée dans l’ordre en arrivant au No5.

Shoaib Malik (Pakistan)

Les apparences – 113

Rôle – Batte droite / polyvalente

Runs – 2321, Moyenne – 31,36, SR – 124,18

En tant que joueur T20I le plus couronné de l’histoire, l’inclusion de Shoaib Malik ajoute beaucoup d’expérience et d’artisanat à une gamme de frappeurs déjà stellaire. Le polyvalent pakistanais est toujours aussi fort à 38 ans et a rendu public son désir de participer à la Coupe du monde T20I de cette année.

Les filateurs étant l’un des principaux stratagèmes utilisés par les skippers pour étouffer le flux des descentes, l’excellence de Malik contre les quilleurs plus lents est un facteur important. Le droitier peut lancer des retombées pratiques pour démarrer, et a fourni au Pakistan de grandes percées au fil des ans avec 28 guichets T20I.

Il est également un brillant joueur défensif dans le champ extérieur et c’est un autre atout crucial à avoir dans le cricket T20I.

Shakib Al Hasan (Bangladesh)

Les apparences – 76

Rôle – Batte gauche / polyvalent

Runs – 1567, Moyenne – 23,74, SR – 123,77

Guichets – 92, Moyenne – 20,58, ER – 6,81

En tant que polyvalent, aucun autre joueur n’a eu un impact aussi important que Shakib Al Hasan pour le Bangladesh. Le gaucher est toujours en train de purger une suspension d’un an du cricket, mais il sera toujours l’un des premiers noms à figurer dans n’importe quel T20I XI.

Son spin orthodoxe du bras gauche s’est avéré être un énorme succès dans le format et seuls Lasith Malinga et Shahid Afridi ont réussi à ramasser plus de guichets T20I que lui. Son taux d’économie de moins de sept points et plus est également assez impressionnant et signifie qu’il ne sera pas facile pour un batteur de marquer des points sur lui.

Avec près de 1 600 points, il n’est pas étonnant que l’homme du Bangladesh ait été le plus polyvalent au monde avant d’être frappé par l’interdiction.

Shahid Afridi (Pakistan)

Les apparences – 99

Rôle – Rotation du bras droit / polyvalent

Guichets – 98, Moyenne – 24,44, ER – 6,63

Runs – 1416, Moyenne – 17,92, SR – 150

L’icône pakistanaise pourrait être nommée «Boom Boom» pour son approche au bâton agressive, mais c’est sa rotation des jambes qui a fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés du format.

Ce qui a rendu Afridi une proposition si difficile pour les batteurs, c’est sa capacité à faire tourner le bol à la vitesse d’un rythme moyen. Inébranlablement cohérent avec ses lignes et longueurs, Afridi pourrait causer des dommages importants avec un éventail de variations.

Bien que son frappeur puisse être un peu aléatoire, le taux de grève du Pakistan de 150 signifie qu’il pourrait infliger une punition importante lorsqu’il serait en forme.

Rashid Khan (Afghanistan)

Les apparences – 48

Rôle – Rotation de la jambe droite

Guichets – 89, Moyenne – 12,62, ER – 6.14

Son inclusion dans un XI de tous les temps à seulement 21 ans montre à quel point Rashid Khan a été brillant pour l’Afghanistan au cours des dernières années. Comme Afridi, Rashid fait tourner sa jambe à un clip décent et cela ne fait que le rendre plus difficile à gérer pour le batteur à l’autre bout.

Sa moyenne de seulement 12,62 est extraordinaire, alors qu’il est également extrêmement avare avec un taux d’économie de seulement 6,14. L’Afghan n’a joué au cricket T20 que depuis un peu plus de quatre ans et s’est déjà imposé comme l’un des portiers de guichet les plus prolifiques avec 89 cuirs chevelus.

Un googly habilement déguisé est l’arme la plus meurtrière de Rashid avec le ballon, tandis qu’il se développe également en un polyvalent ces derniers temps avec ses capacités de frappeur dans l’ordre.

Umar Gul (Pakistan)

Les apparences – 60

Rôle – Allure bras droit

Guichets – 85, Moyenne – 16,97, ER – 7.19

En ce qui concerne les pacers dans le cricket T20I, Umar Gul se situe au plus haut niveau avec sa capacité à repérer les yorkers à la mort. C’est cette précision effrayante avec l’une des livraisons les plus difficiles au bol de cricket qui a fait de Gul un spectacle qu’aucun batteur ne voulait affronter dans le format le plus court.

Il a presque porté le Pakistan au titre dans le premier World T20 en 2007 avant qu’ils ne tombent dans l’angoisse, mais on ne pourrait le nier deux ans plus tard alors que les Hommes en vert célébraient avec le titre à Lord’s.

Ses chiffres de 5-6 contre la Nouvelle-Zélande dans ce tournoi restent les meilleurs de tous les rythmes du cricket T20I, et il a répété cet exploit quatre ans contre l’Afrique du Sud à Centurion.

Lasith Malinga (Sri Lanka)

Les apparences – 84

Rôle – Allure bras droit

Guichets – 107, Moyenne – 20,79, ER – 7.42

Si un autre stimulateur a égalé la précision de Gul avec le yorker au fil des ans, alors c’est le vétéran du Sri Lanka Lasith Malinga.

Le Sri Lankais s’est forgé la réputation d’être l’un des quilleurs les plus impitoyables de la mort avec sa variation de yorkers, de videurs et de livraisons plus lentes. Ses 107 guichets dans le format sont les plus élevés de tous les quilleurs de l’histoire et il est le seul joueur à avoir réclamé deux tours de chapeau T20I distincts.

Le dernier d’entre eux est venu contre la Nouvelle-Zélande l’année dernière à Pallekele, le vétéran stimulant continuant de faire quatre victimes d’affilée dans un épisode sensationnel de 5-6.

