T1 signe Keria comme support de départ de l’équipe pour 2021

La première signature de haut niveau a frappé le LCK, avec T1 acquérant l’ancien support DRX de Keria pour sa gamme de départ.

Le phénomène de 18 ans a fait des vagues tout au long de 2020 en tant que l’un des meilleurs jeunes soutiens en Corée – lui et le vétéran AD portent Deft sont devenus une voie inférieure redoutée de la LCK. Avec la superstar mid laner Chovy, l’équipe a été en mesure de terminer avec les trois premières places consécutives lors des Splits de printemps et d’été.

Nous sommes heureux d’annoncer que Minsuk Ryu « Keria » a rejoint l’équipe en tant que nouveau supporter pour T1. Veuillez féliciter Minsuk Ryu pour son nouveau départ. Nous sommes ravis d’annoncer que Ryu « Keria » Min-seok rejoindra T1 pour 2021. Veuillez accueillir Keria dans la famille T1! # T1WIN # T1Fighting pic.twitter.com/nubuqHXqRu – T1 LoL (@ T1LoL) 18 novembre 2020

Selon Elixir d’Oracle, Keria a dirigé tous les soutiens LCK dans KDA et le pourcentage de participation au meurtre pendant la période estivale 2020, tout en ayant la part moyenne la plus faible de décès d’équipe dans son rôle. Il a en fait mené toute la ligue avec 401 passes, soit 78 passes de plus que l’effort de soutien T1.

Aux Championnats du monde, DRX a été placé dans un groupe avec TOP Esports de la LPL, FlyQuest de LCS et Unicorns of Love de la LCL – la deuxième tête de série coréenne s’est facilement qualifiée pour la phase à élimination directe, ne perdant que deux fois contre TES.

Malheureusement, DRX a été confronté à d’éventuels champions du monde DAMWON Gaming au premier tour des éliminatoires. Lors des séries éliminatoires du Summer Split 2020, DRX a perdu contre DWG lors de la grande finale, et cette fois, ce n’était pas différent – Keria et ses coéquipiers ont été balayés de manière dominante.

Keria rejoindra désormais la star AD carry Teddy dans la voie du bas pour T1. Depuis que Teddy a rejoint T1 fin 2019, il est l’un des meilleurs tireurs d’élite de la ligue. La saison dernière, il a mené tous les ADC LCK dans KDA, avec seulement 53 morts en 42 matchs.

Avec une voie inférieure propulsée par des étoiles verrouillée pour le Spring Split 2021, T1 pourrait avoir suffisamment de puissance de feu pour défier DAMWON lorsque nous entrerons enfin dans la nouvelle année.

