T1 signe Karl pour compléter l’alignement de Dota 2

Zeiss Occasion Zeiss ZF.2 Otus 28mm f/1.4 T* Apo Planar, monture Nikon

Cet objectif est comme neuf et ne présente pratiquement aucun signe d'usure. Les éléments optiques sont propres et ne présentent aucune marque ou rayure. Le fût de l'objectif ne présente quasiment aucun défaut aesthétique. La bague de mise au point est fluide et en bon état. La monture d'objectif est en très