T1 signe Daeny, Zefa et Bengi comme entraîneurs de League of Legends

T1 a accueilli son nouveau League of Legends aujourd’hui, nous présentons l’entraîneur-chef Yang «Daeny» Dae-in, l’entraîneur adjoint Lee «Zefa» Jae-min et l’entraîneur de l’académie Bae «Bengi» Seong-woong.

Daeny et Zefa prendront les rênes de la saison 2021 de la LCK, en remplacement de l’ancien entraîneur-chef Kim Jeong-soo, de l’entraîneur Lim «Comet» Hye-sung et du chef de la stratégie et de l’analyse Gary «Tolki» Mialaret après une défaite brutale à Afreeca Freecs lors de la première ronde des éliminatoires du LCK Summer Split 2020.

T1 a connu un début d’année 2020 prometteur, battant le général G 3-0 lors de la finale de la LCK Spring Split. Mais après avoir assisté à la Mid-Season Cup en mai et affronté les quatre meilleures équipes de la LPL chinoise, l’équipe a chuté.

Daeny et Zefa, anciens entraîneurs des champions du monde 2020 DAMWON Gaming, se retrouveront sur T1.

« Dans un nouvel environnement en T1, dans un nouveau poste d’entraîneur-chef, je suis heureux de relever le défi de reconstruire la dynastie », a déclaré Daeny. «Je tiens à remercier DAMWON qui a respecté mon choix, et même s’il y a des attentes élevées de la part de l’équipe et des fans, je dirigerai bien l’équipe pour obtenir de meilleurs résultats.

Bengi, qui avait pris une pause de professionnel Ligue après avoir terminé son service militaire en Corée du Sud, dirigera l’équipe de l’académie de T1 pour 2021. Le triple champion du monde et ancien jungler de T1 continuera à perfectionner ses compétences à partir d’un poste stratégique.

Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel de T1 à ce sujet, il semble que l’entraîneur Nick « LS » De Cesare ne rejoindra plus l’organisation.

