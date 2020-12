T1 conclut un partenariat pluriannuel avec Red Bull qui couvre toutes les listes de l’organisation

Red Bull a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial pluriannuel avec T1. L’accord couvrira toutes les listes de T1, y compris League of Legends, VALORANT, Fortnite, Super Smash Bros., PUBG MOBILE, et plus.

Le partenariat donnera à T1 l’accès à l’infrastructure de performance de Red Bull, comme les Athlete Performance Centers en Autriche et à Santa Monica, où d’autres athlètes sportifs Red Bull comme Max Verstappen, Leticia Bufoni et Fabio Wibmer s’entraînent.

T1 est un énorme ajout au portefeuille de Red Bull étant donné que c’est la seule organisation à remporter le Ligue Championnat du monde plus d’une fois. T1 a récemment signé Yang «Daeny» Dae-in et Lee «Zefa» Jae-min, les anciens entraîneurs des champions du monde 2020, DAMWON Gaming.

«En tant que joueur professionnel, je bois des boissons énergisantes pendant l’entraînement et avant les matchs», a déclaré Faker, le mid laner de T1. «Chez T1, nous sommes tous ravis de profiter de notre nouveau partenariat avec Red Bull.»

L’organisation est nouvellement formée VALORANT roster se prépare également à concourir dans le VALORANT Premier événement de grève le 3 décembre. Et le T1 accueille Leonardo «MkLeo» Lopez, le premier Super Smash Bros.Ultimate joueur dans le monde.

Avec ce nouveau partenariat, T1 participera probablement à plusieurs événements et compétitions annuels de Red Bull. Red Bull est représenté dans plus de 20 matchs et a accueilli plus de 200 tournois annuels sur différents titres.