T-Mobile vous met directement sur le terrain (virtuellement) pour le camp d’été de la MLB

La semaine prochaine, la saison 2020 de la Major League Baseball entre en action et à cause du coronavirus, quelques changements ont été apportés au passe-temps national. Tout d’abord, il n’y aura pas de fans assis dans les gradins, du moins pas au début de la nouvelle saison. Au lieu de cela, certaines équipes font payer aux fans le droit d’avoir une découpe en carton de leur image placée dans un siège pour donner l’illusion que les gens assistent à un match. De plus, le bruit des foules sera canalisé dans les enceintes des stades. Et au lieu d’un marathon de 162 matchs, les équipes participeront à un sprint de 60 matchs pour les éliminatoires et, finalement, les World Series.

Mettez-vous au cœur du camp d’été des Mariners de Seattle grâce à T-Mobile



Certains joueurs ont décidé de se retirer de la saison, et avec seulement 60 matchs au programme, tout peut arriver. Pour preuve, considérez que l’éventuel champion des World Series Nationals de Washington avait un record de 27-33 après les 60 premiers matchs de l’année dernière. Et avec le baseball en arrière, T-Mobile offre aux abonnés (qui incluent désormais les abonnés Sprint) une année gratuite de MLB.TV, les fonctionnalités premium de l’application MLB.TV et un an de The Athletic . L’année gratuite de l’application MLB.TV et de l’Athletic est évaluée à 59,99 $ chacune.

Faites un voyage virtuel au parc T-Mobile pour regarder l’entraînement des Mariners

Débutant sa saison recrue en tant que PDG du transporteur, Mike Sievert a un commentaire à faire sur l’offre du grand chelem de T-Mobile. « Cette saison plus que jamais, nous sommes ravis de ramener gratuitement MLB.TV et d’offrir aux fans de T-Mobile et de Sprint une autre façon de se connecter au jeu qu’ils aiment lorsqu’ils sont loin du parc. MLB.TV est sans conteste l’une de nos offres les plus populaires des Mardis T-Mobile – l’année dernière, nos clients ont diffusé plus de 17 MILLIONS d’heures de MLB.TV! Nous savons que vous ne pouvez pas assister à un match cette saison, nous vous proposons donc les jeux ! » Et ne vous méprenez pas, le baseball est bel et bien de retour. Les cotes d’écoute à la télévision nationale pour un match d’exhibition récemment joué entre les équipes à rayures de New York ont ​​été phénoménales.

En plus de vous apporter le jeu de balle, T-Mobile et les Seattle Mariners (qui jouent au ballon au T-Mobile Park de Seattle) s’associent pour offrir aux fans de baseball un regard virtuel à 360 degrés sur le camp d’été de l’équipe. La diffusion en direct à 360 degrés se déplace sur le réseau sans fil avancé de T-Mobile et place les fans au cœur de l’action. Cela pourrait être la façon dont la MLB et d’autres événements sportifs seront diffusés à l’avenir. Le streaming commence aujourd’hui à partir de 13h30 PDST pendant l’entraînement au bâton au parc T-Mobile. Vous pouvez voir le livestream directement à partir de la chaîne YouTube des Mariners de Seattle. Lorsque vous vous connectez à la chaîne, T-Mobile dit que vous devez «regarder autour de T-Mobile Park comme si vous vous teniez sur le terrain».

En 2001, une nation ébranlée par des attaques terroristes sur son propre sol s’est tournée vers le baseball pour revenir lentement à la normale. Le 21 septembre, le premier match suivant les attentats du 11 septembre a eu lieu au Shea Stadium de New York alors que les Mets accueillaient les Braves dans un concours diffusé à la télévision nationale. Tirant de l’arrière 2-1 en fin de huitième manche, le receveur des Mets, Mike Piazza, a effectué une explosion de deux points qui a mené l’équipe à une victoire de retour que beaucoup considèrent comme le début du processus de guérison dans la ville et le pays. Oui, le sport est si puissant.

Et alors que les États-Unis aspirent à un retour à la normale après la pandémie mondiale qui en a dévasté beaucoup, T-Mobile offre aux abonnés quelques distractions liées au baseball avec l’application gratuite MLB.TV et le voyage virtuel que vous pouvez emmener chez les Mariners. Camp d’été. Consultez les images que nous avons incluses dans cette histoire pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera le camp d’été avec les Mariners de Seattle en ligne. Et vous n’avez pas besoin d’être un fan des Mariners pour profiter de la diffusion en direct.