T-Mobile TVision: tout ce que vous devez savoir sur le nouveau service TV

T-Mobile lance aujourd’hui officiellement son nouveau service de télévision à coupure de cordon dans tout le pays. T-Mobile TVision propose des forfaits de chaînes abordables pour les clients post-payés de T-Mobile, ainsi que son propre dongle HDMI Android TV. Nous utilisons le service et le matériel depuis quelques jours. Voici ce que nous pensons de T-Mobile TVision.

Lire la suite: Les meilleurs services de streaming TV en direct

Qu’est-ce que TVision?

Fin 2017, T-Mobile a annoncé l’acquisition de la petite société de télévision par câble Layer3. À l’époque, le transporteur avait déclaré qu’il allait utiliser la technologie développée par Layer3 comme base d’un service de télévision par câble perturbateur qui défierait des concurrents tels que Comcast et Charter.

En 2019, il a rebaptisé Layer3 en tant que TVision, et il a proposé la télévision par câble dans quelques régions métropolitaines américaines pour 100 $ par mois. Cependant, le télécom a maintenant décidé d’offrir quelque chose de similaire aux nombreux services de télévision sur Internet pour son lancement national de TVision. En apparence, cela donnera aux clients de T-Mobile un moyen solide de couper le cordon, mais avec quelques mises en garde.

Tarification de T-Mobile TVision

TVision Vibe: (10 $ par mois pour deux flux simultanés)

(10 $ par mois pour deux flux simultanés) TVision en direct: (40 $ par mois pour trois flux simultanés)

(40 $ par mois pour trois flux simultanés) TVision Live Plus: (50 $ par mois pour trois flux simultanés)

(50 $ par mois pour trois flux simultanés) Zone TVision Live: (60 $ par mois pour trois flux simultanés)

Tous ces forfaits sont disponibles pour les abonnés aux comptes postpayés T-Mobile aujourd’hui, le 1er novembre 2020. Ils seront mis à la disposition des anciens abonnés Sprint plus tard en novembre. En 2021, les clients prépayés T-Mobile et non-T-Mobile pourront accéder à TVision, mais les prix peuvent différer.

Les clients T-Mobile qui s’inscrivent à TVision Live Plus ou Live Zone avant le 31 décembre 2020 peuvent obtenir gratuitement un an d’Apple TV Plus. Ils peuvent également acheter un décodeur Apple TV 4K au prix réduit de 99 $.

Forfaits TVision: abordables, mais avec quelques chaînes manquantes

Passons en revue les différents forfaits que vous pouvez obtenir avec TVision.

TVision Vibe

AMC

Planète des animaux

BBC Amérique

PARI

PARIEZ-LA

CMT

Comédie centrale

Découverte

Réseau de bricolage

Réseau alimentaire

Chaîne Hallmark

Drame caractéristique

Films et mystères phares

HGTV

IFC

Enquête

Découverte

Motortrend

MTV

MTV Classique

MTV2

POSSÉDER

Réseau Paramount

Sundance TV

TLC

Canal de voyage

TV Land

VH1

WE TV

BBC World News

Nick Jr

Nickelodeon

Nicktoons

Teennick

TVision en direct

NBC

abc

Renard

Telemundo

ESPN

ESPN2

FS1

FS2

NBCSN

ABC News en direct

CNBC

CNN

Entreprise Fox

Fox News

HLN

MSNBC

NBC News maintenant

en colère

Cozi

ET!

FX

FXX

Nat Geo Oxygen

SyFy

TBS

TNT

TruTV

Etats-Unis

Réseau de bande dessinée

chaine Disney

Disney Junior

Disney XD

Forme libre

TVision Live Plus

Tout dans TVision Live plus les chaînes suivantes:

Réseau ACC

Réseau Big Ten

ESPN College Extra

ESPNews

ESPNU

Golf Channel

Réseau NFL

Chaîne olympique

Réseau SEC

Nat Geo Wild

TCM

Chaînes NBC Sports régionales (le cas échéant)

Zone TVision en direct

Tout dans TVision Live et TVision Live Plus avec les chaînes suivantes:

Réseau Longhorn

MavTV

NFL Redzone

Télévision extérieure

CNBC Monde

Fox Sports

ESPN Sports

Univers

Il y a quelques éléments qui différencient la sélection des chaînes TVision et ses niveaux de prix. T-Mobile a inclus une tonne de chaînes de divertissement populaires dans son propre package de prix très bon marché. 33 chaînes de divertissement, plus une chaîne d’information (BBC World News) sont accessibles dans le forfait TVision Vibe pour seulement 10 $ par mois. Cela pourrait être attrayant pour les clients de T-Mobile qui souhaitent vérifier le service mais ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent.

Si vous souhaitez une ou plusieurs chaînes TVision Vibe et que vous souhaitez toujours vous inscrire au forfait TVision Live à 40 $ par mois, vous devrez également ajouter le niveau Vibe. Cela signifie que votre facture sera d’au moins 50 $ par mois.

Le forfait TVision Live comprend un mélange de chaînes de divertissement, d’informations, de sports et de chaînes de télévision locales. Une grande exception est le manque de support des canaux locaux CBS. Cela signifie que les clients de T-Mobile devront s’inscrire à CBS All Access s’ils veulent leur filiale CBS locale. De plus, dans certaines villes, votre filiale ABC ou Fox locale peut ne pas être disponible sur TVision Live, mais vous obtiendrez toujours le flux national en direct de ces réseaux.

Après TVision Live, les packages se spécialisent. Le niveau TVision Live Plus ajoute un tas de chaînes sportives et quelques chaînes de divertissement. Le niveau TVision Live Zone ajoute un mélange de chaînes de langue espagnole, d’informations et de sports au mélange.

En plus de ce qui précède, vous pouvez également acheter quelques chaînes de cinéma payantes par câble sous forme de forfaits supplémentaires. Epix est disponible pour 5,99 $ par mois, Starz peut être ajouté pour 8,99 $ par mois et Showtime peut être acheté pour 10,99 $ par mois. Pardon! Il n’y a pas de HBO inclus. Vous devrez payer pour HBO Max pour obtenir ce contenu.

Application TVision: bonne interface utilisateur, mais rien de spectaculaire

Si vous êtes un client T-Mobile, vous pouvez télécharger l’application TVision pour accéder au service. Il est disponible pour Android, iOS, Apple TV, ainsi que pour les clés Android TV et Amazon Fire TV, les décodeurs et les téléviseurs intelligents. Il n’y a malheureusement pas de support de navigateur Web pour les PC. Les propriétaires de Roku n’ont pas non plus de chance.

Le service dispose également d’une fonction DVR cloud, qui vous permet d’enregistrer jusqu’à 100 heures de télévision. Vous ne pouvez pas le garder pour toujours. Le contenu disparaîtra du DVR cloud neuf mois après son enregistrement. Il est livré avec tous les niveaux de package, à l’exception du package Vibe, où il coûtera 5 $ supplémentaires par mois.

Nous avons pu vérifier la version iOS de l’application avec une tablette iPad Pro qui nous a été fournie par T-Mobile. La page d’accueil de l’application offre un aperçu général des émissions de télévision et des films à la mode du jour. Lorsque vous faites défiler vers le bas, des catégories de contenu spécifiques telles que des films humoristiques et plus encore s’affichent. Vous pouvez également voir quels canaux sont fournis sur votre niveau de package.

Il existe une page de guide distincte pour toutes vos chaînes de télévision en direct. Vous pouvez enregistrer rapidement une émission télévisée ou un film en direct sur votre DVR cloud, ou vous pouvez programmer une émission ou un film futur à enregistrer. Il existe également des pages séparées pour la télévision à la demande et la diffusion de films.

Les parents seront heureux de savoir qu’ils peuvent créer un code PIN qui bloquera tous les programmes réservés aux adultes si leurs enfants utilisent l’application. Vous pouvez avoir jusqu’à 10 profils différents sur un même compte, ce qui permet à tous les membres de la famille d’utiliser le service facilement. Dans l’ensemble, l’interface utilisateur de l’application TVision et ses fonctionnalités sont solides, mais pas vraiment révolutionnaires.

TVision Hub: un appareil Android TV solide

En plus du service de streaming, l’opérateur vend également le T-Mobile TVision Hub à 50 $. C’est un dongle HDMI avec Android TV et un accès à TVision préinstallé. Il est livré avec sa propre télécommande, avec des touches d’accès rapide à la page d’accueil de TVision, au guide des chaînes et à vos enregistrements DVR cloud. C’est certainement un appareil Android TV solide si vous n’avez pas de téléviseur intelligent. Il prend en charge la télévision et affiche une résolution allant jusqu’à 4K. À l’intérieur, il y a 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, ainsi qu’un processeur basé sur ARM avec une vitesse d’horloge de 1,8 GHz. L’appareil peut également être alimenté via un port USB si votre téléviseur en a un à portée de main.

Le dongle permet aux clients de TVision d’obtenir des services non inclus dans ses bouquets de chaînes (comme CBS et HBO). Vous pouvez télécharger et accéder à des services de streaming d’abonnement standard tels que Netflix et Amazon Prime Video, ainsi qu’à des services entièrement gratuits comme Pluto TV. Il dispose également de Google Assistant pour utiliser des commandes vocales pour rechercher une chaîne, un service de diffusion en continu ou un film ou une émission de télévision spécifique. En pratique, la télécommande est assez simple à utiliser, même si nous pensons que les touches numériques en bas ne sont pas nécessaires.

Lire la suite: Les meilleurs appareils Android TV

L’interface utilisateur de TVision Hub affiche ce que vous venez de regarder et vous pouvez personnaliser les applications de streaming que vous souhaitez sur sa page d’accueil. Vous pouvez également trouver des raccourcis vers le guide et le DVR sur la page d’accueil. L’interface utilisateur est assez réactive lors de l’utilisation de la télécommande, vous ne verrez donc pas beaucoup de décalage ou de temps de chargement.

Le récent lancement de Google Chromecast avec Google TV nous a rendus plus sélectifs sur les appareils Android TV. Le dernier dongle de Google a le nouveau skin de hub de contenu Google TV pour Android TV prêt à l’emploi. Il vous permet de personnaliser votre page d’accueil, mais vous pouvez également télécharger la même application TVision pour Android TV sur l’appareil de Google. Il coûte également le même prix que l’appareil de T-Mobile. Bien que le TVision Hub soit, encore une fois, un appareil solide, nous pensons que vous feriez peut-être mieux d’acheter le nouveau Chromecast avec Google TV et d’installer simplement l’application TVision.

Si vous êtes un client T-Mobile et que vous souhaitez couper le cordon de votre télévision par câble ou par satellite, les forfaits TVision sont un moyen très abordable d’obtenir des chaînes de télévision par câble en direct et à la demande. Nous souhaitons que les chaînes CBS soient incluses dans l’un des packages, et le manque d’accès à Roku et Web est un petit problème. Cependant, pour la plupart des clients, cela ne devrait pas être un problème. Encore une fois, le TVision Hub n’est vraiment pas nécessaire; procurez-vous simplement un Google Chromecast avec Google TV et vous serez prêt.

FAQ sur T-Mobile TVision

Q: Quand TVision sera-t-il disponible?

LA: À l’heure actuelle, le service n’est disponible que pour les clients postpayés de T-Mobile. Plus tard en novembre, les anciens clients Sprint pourront ajouter TVision à leurs comptes. En 2021, il sera mis à disposition des clients prépayés T-Mobile et du grand public.

Q: Dois-je également obtenir le TVision Hub?

LA: Non. Le TVision Hub est un achat optionnel. Vous pouvez télécharger l’application TVision pour les plates-formes Android TV, Apple TV et Amazon Fire TV pour votre téléviseur si vous disposez déjà d’un matériel capable de l’exécuter.

Q: Toutes mes chaînes de télévision locales seront-elles disponibles?

LA: Non, les plans TVision manquent de CBS et des réseaux CW. En outre, certains affiliés Fox et ABC dans certaines villes peuvent ne pas être disponibles, mais les flux nationaux de ces réseaux sont toujours accessibles.

Q: Puis-je accéder à TVision sur mon PC?

LA: Non, le service ne permet pas encore l’accès Web sur aucune plate-forme PC.