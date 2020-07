T-Mobile relance tranquillement l’un de ses plus grands «  mouvements originaux de non-porteuse  »

Si vous avez trouvé Le dernier mouvement «Un-carrier» de T-Mobile est quelque peu décevant, surtout après La grande campagne publicitaire de Magenta avant l’annonce et le bon vieux temps où le troisième fournisseur de services sans fil du pays surclassait constamment Verizon et AT&T, vous pouvez maintenant profiter d’un accord renouvelé dont l’origine remonte à 2014 .

Bien sûr, le programme Test Drive relancé n’est pas pour les clients actuels de T-Mo, mais permet aux gens qui envisagent de passer au « Un-carrier suralimenté » d’essayer son réseau 4G LTE en constante expansion avant de s’engager. Contrairement à il y a six ans, mais tout comme l’année dernière, la promotion est extrêmement simple et simple à souscrire, il suffit à toute personne intéressée de saisir des informations de base, y compris une adresse personnelle, sur cette page dédiée sur le site officiel de Magenta.

Après cela, vous recevrez un hotspot «de poche» par e-mail vous permettant de vous connecter facilement à Le réseau 4G LTE national de T-Mobile en utilisant votre propre smartphone personnel. Vous obtiendrez alors 30 jours ou 30 Go de données mobiles à haut débit entièrement gratuites (selon la première éventualité) pour évaluer ce qui est décrit sur le site Web susmentionné comme le «signal le plus récent» et le «signal le plus puissant» de T-Mo.

Cependant, ne vous laissez pas tromper par cette affirmation marketing sans aucun doute dépassée, car la page Web ne mentionne rien sur la technologie 5G, qui est évidemment le dernier signal cellulaire « Un-carrier » actuellement. Curieusement, il semble que T-Mo ait redémarré le programme Test Drive sans réviser les informations publiées en 2019, lorsque le PDG de l’époque, John Legere, a annoncé « l’amplification » de ce « mouvement non porteur original ».

Selon un employé vérifié de T-Mobile qui a eu la gentillesse de répondre à quelques questions depuis Redditor aux yeux d’aigle a remarqué le retour de Test Drive hier, la promotion est en effet largement inchangée par rapport à l’année dernière. Mais le dispositif hotspot offert gratuitement pendant 30 jours est apparemment un Franklin T9 remplaçant le Coolpad Surf « à la retraite », donc la procédure vidéo intégrée ci-dessus n’est plus entièrement valide.

Il semble également que les clients Sprint ne soient plus éligibles pour «tester» T-Mobile dans le cadre de ce programme, car ils doivent attendre les efforts d’intégration de réseau à compléter avant de pouvoir bénéficier d’une augmentation des vitesses 4G LTE et 5G, ainsi que de la couverture 5G. Enfin, il n’est pas tout à fait clair si vous pourrez garder le hotspot «de poche» susmentionné pour vous-même à la fin de l’essai réseau de 30 jours cette fois-ci, mais si l’historique est une indication, cela se révélera probablement être le cas.