T-Mobile propose son service Internet résidentiel dans plus de 130 emplacements aux États-Unis

T-Mobile continue d’étendre ses services Internet à travers les États-Unis. La réalisation la plus récente de Un-carrier concerne Home Internet, un service (encore) pilote qui amène Internet sur les marchés ruraux via une couverture LTE. a annoncé que son service pilote d’Internet à domicile de 50 $ / mois s’étendait à plus de 130 villes et villages supplémentaires dans neuf États américains. Les clients des régions suivantes bénéficieront du service Internet résidentiel de T-Mobile à partir de cette semaine: Michigan, Minnesota, New York, Dakota du Nord, Ohio, Pennsylvanie, Dakota du Sud, Virginie occidentale et Wisconsin.

Les avantages d’avoir un abonnement Internet à domicile sont indéniables, en particulier qu’il n’y a pas de limite de données et pas de contrat de service annuel, vous pouvez donc quitter le service quand vous le souhaitez. De plus, il n’y a absolument aucuns frais de location de matériel, d’inscription ou d’installation.

Le service Internet résidentiel de T-Mobile à 50 $ / mois comprend toutes les taxes et tous les frais, bien que les abonnés doivent l’installer eux-mêmes avec l’aide du service client de l’opérateur si nécessaire.

Le Un-carrier a débloqué une capacité supplémentaire après la fusion avec Sprint, il pourra donc se lancer Internet résidentiel 5G commercialisé dans tout le pays, couvrant plus de 50% des foyers américains en six ans.