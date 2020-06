T-Mobile pourrait avoir des ennuis avec la FCC en raison d’une énorme panne de réseau

Le 15 juin était censé entrer dans l’histoire de « New T-Mobile » comme le premier grand pas vers la transition complète de plus de 50 millions de clients Sprint, mais Magenta n’a jamais confirmé le rapport de la semaine dernière appelant au démarrage imminent de la deuxième vague de mises à niveau importantes de la couverture de l’entreprise, quelque chose a apporté le réseau en pleine expansion à genoux lundi.

T-Mobile sera sous surveillance

Sans entrer dans beaucoup de détails, Pai a promis sur Twitter lundi soir de « lancer une enquête », qualifiant la panne du réseau T-Mobile « d’inacceptable » et demandant essentiellement des réponses plus précises et complètes au nom de la Federal Communications Commission et des « consommateurs américains ».

Il n’est pas encore clair si la FCC s’attend à ce que quelque chose en particulier se révèle au cours de cette enquête ou même exactement comment cette enquête sera menée et sur quoi elle pourrait se concentrer, mais le moment de la perturbation généralisée des services de T-Mo suggère certainement que cela était en quelque sorte lié avec ses efforts d’intégration Sprint.

Celles-ci ont été en cours depuis un certain temps maintenant après la fusion entre les deux transporteurs était finalisé le 1er avril, mais si la migration progressive d’environ un million d’abonnés Sprint a effectivement conduit à la grande panne d’électricité du 15 juin, la FCC a raison de se poser des questions sur ce qui se passera ensuite.

Après tout, de nombreux autres clients devront être transférés au cours des prochains mois, ce qui pourrait encore amplifier les «problèmes de capacité importants» cités par Sievert. Les « consommateurs américains » ont certainement le droit de savoir si le réseau de T-Mobile peut supporter cette pression supplémentaire, même si nous ne pouvons nous empêcher de repenser à toutes les accusations contre la FCC et le DOJ.

Un certain nombre de GA d’État et d’experts du secteur ont affirmé à plusieurs reprises que la fusion T-Mobile / Sprint était pas suffisamment examiné, et bien qu’il ne soit évidemment jamais trop tard pour tenir les deux sociétés responsables de leurs erreurs techniques, il est certainement trop tard pour bloquer le méga-accord.

Aucun signe d’attaques DDoS

Bien sûr, il y a diverses autres choses qui auraient pu mal tourner, expliquant potentiellement la panne, mais après la spéculation rampante sur les réseaux sociaux lundi, la théorie de l’attaque DDoS ne semble pas tenir le coup.

Cela suggérait initialement que T-Mobile était loin d’être la seule victime d’une cyberattaque internationale massive visant à inonder plusieurs opérateurs et réseaux sociaux de trafic, mais Verizon et AT&T ont catégoriquement rejeté les rumeurs (via Fox Business), soulignant que leurs services sans fil fonctionnaient normalement le 15 juin, sans aucun signe de problème généralisé.

Il convient également de souligner qu’aucun responsable de T-Mobile n’a soutenu les ragots DDoS (déni de service distribué) de quelque manière que ce soit, avec la poignée Twitter dédiée à l’aide de « Un-carrier » qui qualifie la panne de un « problème de routage généralisé » dès le départ. Cela a essentiellement tué les services vocaux et textuels pour un grand nombre de clients « sur les marchés américains » entre 9 h et 22 h, heure du Pacifique, tout en laissant des applications tierces comme FaceTime, iMessage, Google Duo, Zoom, Skype et Signal fonctionnel. .

En fin de compte, le président de la technologie de T-Mo, Neville Ray a confirmé sur Twitter que tous les services ont été rétablis après minuit HE, « s’excusant sincèrement pour tous les inconvénients ». C’est bien beau, mais il reste à voir si la FCC jugera bon de pénaliser Magenta de quelque façon que ce soit pour ce crash « inacceptable ».