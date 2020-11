T-Mobile paie 200 millions de dollars à la FCC pour quelque chose qu’elle n’a pas fait

Le programme Lifeline des États-Unis donne aux consommateurs à faible revenu jusqu’à 9,25 $ en espèces fédérales chaque mois pour leur ligne téléphonique ou leur coût d’accès à Internet; Les Américains qui font partie du programme peuvent choisir d’utiliser ce crédit sur leur facture de téléphone mensuelle ou sur leur facture Internet – il ne peut pas être utilisé sur les deux. Ce matin, Le Bureau de l’application de la loi de la FCC a annoncé que T-Mobile avait accepté de payer au Trésor américain une amende de 200 millions de dollars à la suite d’une enquête.

T-Mobile est accroché à la faille de 200 millions de dollars de Sprint



Ce que la FCC a découvert, c’est que Sprint réclamait les 9,25 $ mensuels de subventions fédérales pour 885 000 abonnés Lifeline même s’ils n’utilisaient pas le service. Nous vous avons d’abord parlé des allégations en septembre 2019 et à l’époque, nous nous demandions si les actions de Sprint empêcheraient T-Mobile d’acquérir le transporteur. Cela n’a pas été le cas, bien sûr, et T-Mobile a conclu l’accord et est ensuite devenu le deuxième plus grand opérateur des États-Unis tout en étant le premier à offrir un service 5G à l’échelle nationale. Pour la plupart de ses abonnés ruraux à faible revenu, le programme Lifeline fournit une subvention suffisamment importante pour rendre leur service gratuit chaque mois.

Le programme Lifeline aide à subventionner les services téléphoniques ou Internet pour les Américains à faible revenu

En plus de bombarder cette amende civile de 200 millions de dollars susmentionnée, T-Mobile a accepté de se joindre à un plan de conformité qui garantira que le transporteur suivra les règles de la FCC pour le programme Lifeline à l’avenir. En vertu de la règle de non-utilisation du programme, un opérateur qui offre le service Lifeline gratuit sera remboursé pour un abonné Lifeline uniquement s’il a utilisé le service au moins une fois au cours des 30 derniers jours. Si l’abonné n’a toujours pas utilisé son téléphone après un préavis de 15 jours, cet abonné doit être désinscrit du programme Lifeline. La raison de cette règle est d’empêcher Lifeline de gaspiller les fonds des contribuables en services non utilisés au profit des particuliers.

Dans un communiqué, le président de la FCC, Ajit Pai, a déclaré: «Lifeline est la clé de notre engagement à offrir des opportunités numériques aux Américains à faible revenu, et il est particulièrement essentiel que nous tirions le meilleur parti de l’argent des contribuables pour ce programme vital. que nous avons pu résoudre cette enquête d’une manière qui envoie un message fort sur l’importance de respecter les règles visant à prévenir le gaspillage, la fraude et les abus dans le programme Lifeline. Outre l’excellent travail de notre équipe du Bureau de l’application de la loi, je tient à remercier l’Oregon Public Utility Commission pour ses efforts dans ce cas. Les États jouent un rôle important en aidant les consommateurs à faible revenu à accéder à des communications abordables via Lifeline et en veillant à ce que le programme soit géré efficacement.

La FCC note que les 200 millions de dollars accordés au Trésor américain sont le plus grand règlement à montant fixe que la FCC ait jamais imposé et résultent d’une enquête menée par la Commission des services publics de l’Oregon. Même si Sprint fait maintenant partie de T-Mobile, il propose Lifeline sous la marque Assurance Wireless.

Le 1er avril de cette année, T-Mobile a officiellement fusionné avec Sprint après près de deux ans de bataille avec la FCC et le ministère de la Justice. T-Mobile est allé après Sprint pour une raison majeure. Il voulait le spectre 2,5 GHz de la bande moyenne de l’opérateur afin de pouvoir lancer sa version de gâteau de couche de 5G. Les ondes à bande basse de 600 MHz que T-Mobile a remportées lors d’une enchère FCC sont déployées pour permettre à son service 5G d’atteindre d’un océan à l’autre. Le spectre de 2,5 GHz récupéré lors de l’acquisition de Sprint permet aux Américains ruraux de se connecter au service 5G de T-Mobile et offre également des vitesses de téléchargement de données plus rapides que la 5G à bande basse. La couche supérieure du gâteau appartient à la bande mmWave à bande haute qui offre les vitesses 5G les plus rapides, même si elle ne parcourt que de courtes distances.

200 millions de dollars, c’est beaucoup d’argent, mais gardez à l’esprit que le marché boursier évalue actuellement le transporteur à 143,6 milliards de dollars.