T-Mobile n’est pas le seul opérateur américain à disposer d’un réseau 5G national

Bouge T-Mobile, vous n’êtes plus le seul réseau 5G national en ville. AT&T a annoncé jeudi avoir ajouté la 5G dans 40 autres marchés; en conséquence, le deuxième fournisseur de services sans fil du pays couvre désormais 205 millions d’Américains avec son signal 5G. Le lancement le mois dernier du partage dynamique du spectre (DSS) dans certaines parties de la Floride et du Texas a aidé AT&T à accélérer le processus. Le DSS répond en temps réel à la demande du réseau d’AT & T pour le spectre 4G LTE ou 5G. D’où l’utilisation du mot « Dynamique » dans DSS.

AT&T a dépensé 1 milliard de dollars pour acheter plus de spectre 5G au cours du deuxième trimestre



Avec DSS, le même canal peut être utilisé pour les utilisateurs 4G et 5G en même temps. La technologie est «sensible au trafic», de sorte que les ressources 4G LTE et 5G sont allouées en fonction de la composition du trafic. Grâce à son spectre à bande basse de 850 MHz, la 5G d’AT & T d’un océan à l’autre se trouve sur 395 marchés. La 5G nationale de T-Mobile utilise le spectre basse bande de 600 MHz de l’opérateur et est accessible à 225 millions de personnes, 20 millions de plus qu’AT & T. En plus d’offrir la 5G sur son spectre à bande basse, dans des parties limitées de 35 marchés, le service 5G + d’AT & T utilise son spectre mmWave plus rapide.

AT&T a annoncé un service 5G à l’échelle nationale

Le 7 août, AT&T proposera son service 5G aux clients de son forfait illimité le moins cher sans frais supplémentaires. le Starter illimité Le forfait postpayé coûte 140 $ pour 4 lignes (35 $ par ligne / par mois). Les clients disposant de forfaits illimités plus chers disposaient déjà d’un service 5G. Les clients prépayés du fournisseur de services sans fil auront également accès à la 5G via le Illimité Plus plan, qui coûte 75 $ par mois ou 50 $ avec le paiement automatique. Ce service commence également le 7 août.

Chris Sambar, vice-président exécutif des opérations technologiques, a déclaré: « Notre stratégie de déploiement de la 5G dans les bandes spectrales sous-6 (5G) et mmWave (5G +) fournira le meilleur mélange de vitesses, de latence et de couverture qui sont nécessaires pour permettre de nouvelles capacités pour alimenter les expériences 5G pour les consommateurs et les entreprises. Nos concurrents s’efforcent toujours de fournir le même mélange, ce qui pour eux pourrait prendre des mois, voire des années. Ce que nous proposons est disponible pour les consommateurs et les entreprises aujourd’hui, et nous ne ralentissons pas. «

La nouvelle carte de couverture d’AT & T

Alors que les trois principaux opérateurs prévoient d’utiliser le spectre à bande basse, moyenne et haute bande pour développer leurs réseaux 5G, à l’heure actuelle, T-Mobile est le seul à utiliser les ondes moyennes bande pour la 5G grâce au 2,5 GHz. spectre dont il a pris le contrôle après la conclusion de la fusion Sprint. Gardez à l’esprit que la fusion visait toujours à obtenir ces actifs de Sprint. Verizon se concentre sur son spectre mmWave, c’est pourquoi il prend si longtemps à se terminer. Vous voyez, les ondes de 600 MHz et 850 MHz utilisées respectivement par T-Mobile et AT&T, voyagent plus loin et pénètrent mieux dans les structures que le spectre mmWave. Ce dernier, cependant, offre des vitesses de données plus rapides et peut gérer des quantités de trafic plus importantes que le spectre à bande basse.

Alors que le spectre à moyenne bande est rare dans les États, les trois transporteurs participeront à une vente aux enchères de licences d’accès prioritaire (PAL) pour un spectre de 3,5 GHz qui est partagé avec la marine dans le Citizens Broadband Radio Service (CBRS). Cependant, l’achat d’un PAL permettra à un opérateur d’avoir une première chance d’utiliser le spectre.

AT&T a également annoncé aujourd’hui qu’il a dépensé 1 milliard de dollars pour acheter un nouveau spectre qui sera utilisé pour son réseau 5G. Dans le même temps, la société a déclaré avoir perdu 151 000 abonnés postpayés au cours du deuxième trimestre. Mais ce chiffre comprend 338 000 abonnés qu’AT & T compte comme un abonné perdu parce qu’ils n’ont pas payé leurs factures. Mais AT&T a continué de fournir des services à ces comptes au cours du trimestre en raison de l’engagement Keep America Connected que les entreprises de services sans fil ont accepté en mars. En vertu de cet engagement, les clients qui ne pouvaient pas payer leur facture n’ont pas reçu le démarrage, les frais de retard ont été annulés et les non-clients ont accès au point d’accès mobile d’un opérateur. L’engagement Keep America Connected a expiré le 30 juin, dernier jour du troisième trimestre.