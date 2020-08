T-Mobile ne répand pas l’amour de la 5G aussi vite que prévu, mais le rythme devrait s’accélérer bientôt

T-Mobile a fait beaucoup de bruit ces derniers mois à propos de son Les efforts d’expansion du réseau 5G et en particulier l’intégration du spectre moyen de Sprint au-dessus de son infrastructure basse bande existante, mais s’il est indéniable que les plans de Magenta semblent nettement meilleurs sur le papier que les stratégies dispersées de Verizon et d’AT & T, la réalité est que les choses n’ont pas évolué au rythme le plus impressionnant dernièrement.

Les attentes étaient beaucoup plus élevées de la part du « New T-Mobile », qui s’est engagé à rendre son signal 5G à bande basse accessible à 97% de la population américaine, ainsi qu’à couvrir 75% du pays avec une technologie à bande moyenne plus rapide, dans les trois des années de la fusion susmentionnée se sont clôturées en essayant de faire franchir la ligne d’arrivée.

Alors que Magenta a vanté à plusieurs reprises son La disponibilité du réseau 5G étant «nationale», ces deux objectifs restent un rêve assez lointain. Là encore, il n’y a aucune raison de croire que la réalisation dudit rêve sera retardée ou complètement annulée, c’est pourquoi American Tower prédit que les déploiements, extensions et mises à niveau 5G de T-Mobile vont probablement s’accélérer au cours du second semestre.

L’opérateur de réseau mobile a certes « énormément de travail à faire », mais en même temps, ses antécédents suggèrent que « accomplir rapidement et efficacement beaucoup de travail lié au réseau » n’est pas une tâche aussi difficile qu’il y paraît .

En bout de ligne, vous devriez vous attendre à ce que les signaux 5G à bande basse et moyenne du « Un-carrier » se propagent à de nombreux nouveaux endroits d’ici la fin de l’année. Pendant ce temps, American Tower espère également que Dish tiendra ses promesses de « pénétrer » sérieusement « l’image du sans fil » vers la fin de cette année et jusqu’en 2021 « , mais de nombreux points d’interrogation planent toujours sur le Plans de développement et de déploiement de la 5G le nouveau transporteur numéro quatre du pays.