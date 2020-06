T-Mobile étendra et améliorera son réseau 5G aussi rapidement que possible humainement au cours de la prochaine année

Le président de la technologie de T-Mobile, Neville Ray, beaucoup d’explications à faire après que son réseau autrement très apprécié ait été mis à genoux à travers le pays lundi, mais maintenant que la panne catastrophique est derrière les clients de Magenta, il est temps pour Ray de recommencer à faire ce qu’il fait de mieux.

À savoir, hype up les plans ambitieux d’expansion 5G « Un-carrier » et ses ressources à peu près inégalées dans cet espace essentiel. Si vous avez gardé un œil sur le paysage sans fil américain très désordonné à la fois, de nombreux autres marchés ont déjà réussi à permettre des mises à niveau significatives de la technologie 4G LTE pour les masses, vous savez probablement que T-Mobile occupe une position privilégiée après finalise officiellement sa fusion Sprint.

Alors que les vitesses actuelles du premier (et seul) réseau 5G « national » sont rien de moins décevant, échouant souvent à dépasser les numéros 4G de Verizon, T-Mo a beaucoup de place pour l’amélioration de sa stratégie à long terme de « gâteau de couche complète ».

À l’échelle nationale n’est pas assez large

Déjà déployé à New York, a déclaré que la combinaison de la bande 5G basse, moyenne et haute est peu susceptible de se propager à de nombreux autres endroits à court terme. Au lieu de cela, T-Mobile se concentre principalement sur deux de ces trois versions 5G, visant à « déployer autant de 600 et 2,5 que possible humainement cette année et l’an prochain », selon Neville Ray.

Le spectre à basse bande de 600 MHz est l’épine dorsale du réseau 5G T-Mobile lancé à la fin de l’année dernière sans l’aide de Sprint pour (théoriquement) couvrir plus de 200 millions d’Américains. Facturé comme offrant une couverture « nationale » dès le départ, cela en fait étendu à quelques villes supplémentaires et déclare jusqu’à présent cette année, mais sans surprise, Magenta ne prévoit pas de s’arrêter là.

L’un des moyens pour le « Un-carrier » d’intensifier ses efforts de déploiement dans l’espace à bande basse est de signer des contrats de location à long terme avec des détenteurs de spectre (ou des thésauriseurs) comme Columbia Capital et Dish Network.

Alors que ces dernières négociations ont été décrites à plusieurs reprises comme difficiles et même frustrantes par plusieurs initiés et experts du secteur, Ray reste un parfait gentleman, sans rien mentionner toute sorte de tensions entre les deux sociétés.

Bien que L’acquisition de Dish’s Boost Mobile semble enfin terminée, le « travail de T-Mobile avec Dish et le DOJ » n’est apparemment pas encore terminé. De toute évidence, Charlie Ergen veut retirer le plus d’argent possible du spectre inutilisé qu’il thésaurise depuis de nombreuses années maintenant tout en recherchant les meilleures conditions sur son rachat de Boost et son accord MVNO T-Mobile ultérieur, qui semble entraîner des négociations pour un accord « mutuellement bénéfique ».

Attendez-vous à un torrent de lancements mid-band dans un proche avenir

Comme le souligne Neville Ray, le troisième plus grand fournisseur de services sans fil du pays a perdu près de deux précieuses années en attendant l’approbation et la finalisation de la fusion Sprint, une période pendant laquelle les opérateurs en Chine et en Corée du Sud ont acquis un avantage que les États-Unis pourraient ne jamais récupérer. . Mais au lieu de regarder en arrière et de penser à ce qui aurait pu être si la fusion avait été conclue plus tôt, T-Mo veut retrouver ce temps perdu et faire autant de rattrapage que possible au cours de la prochaine année.

Beaucoup de ces mises à niveau devraient avoir lieu cette année, ainsi qu’en 2021, T-Mobile étant entièrement concentré sur l’exploitation de son « incroyable base d’actifs » à son potentiel maximum pour acquérir une avance insurmontable sur Verizon et AT&T. Big Red, rappelez-vous, a choisi de miser gros sur mmWave, ne pas faire la différence pour un nombre important de ses clients, tout en La stratégie 5G de Ma Bell est partout, avec des conséquences directes sur la vitesse et la disponibilité.