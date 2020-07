T-Mobile écrase Verizon et AT&T dans un autre rapport sur le service client

Il n’est pas facile de classer les fournisseurs de services sans fil américains de manière entièrement objective, mais si les évaluations des utilisateurs de la qualité du réseau ou des expériences de service client peuvent sembler être des points de référence intrinsèquement subjectifs, il est difficile de contester la fiabilité d’une étude qui rapporte le même gagnant. à nouveau.

Après avoir interrogé plus de 12000 personnes qui ont contacté le service client de leur opérateur au cours des trois derniers mois, JD Power est parvenu essentiellement aux mêmes conclusions exactes aujourd’hui que en février, lorsque près de 13 000 clients d’opérateurs de réseaux mobiles américains ont été interrogés et invités à évaluer leurs expériences dans 12 domaines différents. Nous parlons de tout, du contact en magasin au chat en ligne, en passant par les e-mails, les interactions sur les réseaux sociaux, la recherche de sites Web, le forum des utilisateurs, la recherche d’applications de l’opérateur et le bon support téléphonique à l’ancienne.

Tant de titres, tant de disques, tant d’amour

Lorsque toutes les informations ci-dessus ont été prises en compte, T-Mobile a absolument écrasé ses rivaux «full-service» … encore une fois, cette fois avec un score encore plus élevé de 852 que les 848 points récoltés pour le volume 1 du JD Power 2020 Étude de performance du service client sans fil aux États-Unis

Croyez-le ou non, c’est le 20e « Un-carrier » a jamais gagné sur les transporteurs traditionnels du pays dans l’évaluation en profondeur semestrielle de la société d’analyse de données de cette mesure de performance clé, ainsi que la sixième couronne consécutive.

En outre, Magenta a réussi à établir un autre record de points, accumulant 36 de plus que la moyenne de l’industrie et battant Verizon par 34 points. Au cas où vous vous poseriez la question, Big Red a réalisé un gain minuscule d’un seul point à partir de février, tandis que AT&T et Sprint ont bondi de 22 et 13 points respectivement pour … terminer en dessous de la moyenne de l’industrie 816.

Pour ce que cela vaut, Verizon a dominé le dernier rapport JD Power évaluant la qualité du réseau sans fil des cinq plus grands opérateurs américains (US Cellular inclus), tandis que T-Mobile n’a pas réussi à impressionner de ce point de vue particulier.

Redéfinir la grandeur pendant une période difficile

La victoire de T-Mobile en matière de service à la clientèle et le fait que la moyenne de l’industrie susmentionnée ait bondi de 805 points il y a près de six mois sont d’autant plus remarquables par les défis que les transporteurs ont dû surmonter pour relever leurs normes de soutien au milieu d’une pandémie.

Magenta, pour sa part, a dû «déplacer rapidement plus de 12 000 représentants de soins de 17 centres d’appels nationaux», ce qui n’a pris que 20 jours et impliquait plus de 60 000 pièces d’équipement, afin que tous ces employés puissent vous servir confortablement (et en toute sécurité ) de leurs maisons sans accroc.

Mais T-Mo a encore plus à célébrer, remportant une deuxième double victoire consécutive en remportant également la couronne du «service complet sans contrat» avec l’aide de sa «marque phare prépayée». Metro by T-Mobile a devancé Cricket Wireless après avoir gagné six points par rapport à février, Virgin Mobile complétant le podium et Boost Mobile tombant de la deuxième à la quatrième place, probablement en raison de toute l’incertitude concernant le tirage au sort. accord entre la nouvelle société mère de Sprint et Dish.

Enfin, Consumer Cellular a remporté une fois de plus le concours des «porteurs de valeur sans contrat» avec un score impressionnant de 871 points, ce qui était incroyablement inférieur au total de 888 enregistré plus tôt cette année. Straight Talk et TracFone ont réussi à améliorer leurs résultats, ce qui signifie que cette moyenne de l’industrie est également en hausse, défiant le « volume d’appels inébranlable et la main-d’œuvre déracinée » provoquée par la pandémie de coronavirus.