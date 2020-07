T-Mobile commence à fermer et à renommer les magasins Sprint, déclare son directeur de la construction

Certaines des dernières publicités de T-Mobile détaillant son service 5G national montrent le logo Sprint pour peut-être l’une des dernières fois à la télévision. Et en marchant le long de la rue, ce magasin que vous aviez l’habitude de passer avec les lettres jaune vif sur l’enseigne va être différent. Sur Instagram, Jim Arca, directeur de la construction de T-Mobile, a partagé une photo de la lettre en train d’être retirée d’un magasin Sprint dans un centre commercial en plein air. Avec le message, Arca a écrit: « Cela commence à arriver. »

La fusion T-Mobile-Sprint s’est finalement clôturée le 1er avril, 23 mois après avoir été annoncée par les PDG des transporteurs de l’époque, John Legere et Marcelo Claure. T-Mobile souhaitait effectuer cet achat afin d’obtenir le spectre moyen bande 2,5 GHz de Sprint. Cela permet à T-Mobile de mettre en place son gâteau à trois couches 5G composé de spectre bande basse, bande moyenne et mmWave. T-Mobile affirme que sa capacité après six ans sera 14 fois supérieure à ce qu’elle aurait eu sans le spectre médian de Sprint. Dans quelques années, sa vitesse de téléchargement de données 5G sera huit fois plus rapide que sa vitesse LTE actuelle; dans six ans, sa vitesse de données 5G sera 15 fois plus rapide que sa vitesse de données LTE actuelle.

Tandis que certaines Les magasins Sprint deviennent Sites T-Mobile, d’autres ferment pour de bon. Des rapports antérieurs ont indiqué que dans une situation où un Sprint et un magasin T-Mobile sont à proximité l’un de l’autre, la cravate devient magenta. Cependant, en mai, Jeff Moore de Wave 7 a pris une photo d’un magasin T-Mobile au Kansas qui devait être fermé temporairement; il a maintenant fermé définitivement même s’il n’y avait aucun signe avant l’épidémie de COVID-19 qu’il le ferait. Pendant ce temps, un magasin Sprint à Lawrence, dans le Kansas, reste ouvert. Cela coûte généralement plus cher de renommer un magasin, c’est pourquoi il était surprenant que ce dernier magasin ne soit pas fermé et que le magasin T-Mobile reste ouvert. Bien sûr, le siège de Sprint reste au Kansas, ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines décisions ont été prises.

Le nom Sprint vient de l'un de ses anciens magasins

Alors que le plan était de commencer à faire de la publicité en tant que marque plus tôt cet été, la pandémie aurait retardé le calendrier et une diapositive de présentation précédemment divulguée suggère que cela se produira le 2 août. L’objectif sera de fournir une expérience client unifiée avec des prix et des uniformes identiques dans tous les points de vente. À partir du début de l’année prochaine, tous les employés de T-Mobile et Sprint seront censés être ensemble sous un même système. Sur la base de la publication Instagram d’Arca, il semble que certains des magasins Sprint commencent à faire la transition vers T-Mobile.

Avec trois grands transporteurs américains, le plan est que Dish Network remplace Sprint en tant que «quatrième concurrent du réseau basé sur des installations à l’échelle nationale». Exactement trois mois après la clôture de la transaction T-Mobile-Sprint, T-Mobile et Dish Network ont ​​conclu un accord qui a permis au ministère de la Justice de donner le feu vert à l’achat de Sprint par T-Mobile. Pour environ 1,4 milliard de dollars, Dish a acheté 9,3 millions de clients prépayés à Sprint, ainsi que 400 employés et 7 500 magasins de détail. Pour 3,6 milliards de dollars, Dish a acheté 14 MHz du spectre 800 MHz.

Pour lui permettre de vendre des services sans fil aux clients avant de terminer la construction de son réseau autonome 5G, Dish a conclu un accord MVNO de sept ans avec T-Mobile. Une fois que son réseau 5G sera prêt à fonctionner, Dish transférera ses clients du réseau de T-Mobile à son propre réseau 5G. Pour payer son nouveau réseau, Dish va avoir besoin d’un partenaire aux poches profondes et cela pourrait être le prochain chapitre passionnant de cet accord de longue date. Parmi les entreprises Selon les rumeurs, Disney, Google et Amazon seraient intéressés.