T-Mobile ajoute un autre smartphone REVVL bon marché à son offre

T-Mobile a fait les manchettes récemment à plusieurs reprises, et pour la plupart, ce ne sont que des choses positives. Aujourd’hui, nous avons découvert un tout nouvel appareil que le transporteur américain prévoit d’ajouter très prochainement à son offre.

Ceux qui connaissent le portefeuille de T-Mobile savent probablement que, chaque année, l’Un-carrier a lancé un nouveau smartphone REVVL, des appareils bon marché disponibles gratuitement lors de l’ajout d’une nouvelle ligne.

Phonescoop a découvert qu’un nouveau smartphone REVVL a été approuvé par la FCC (Federal Communications Commission). Contrairement à la génération actuelle Les appareils REVVLRY fabriqués par Motorola, le prochain s’appelle REVVL 4+ et sera fabriqué par TCL.

Le REVVL 4+ prendra en charge les réseaux T-Mobile et Sprint, mais à part cela, quelques autres détails sur le téléphone sont disponibles pour le moment. Nous savons qu’il prendra en charge NFC (Near Field Communication) et Bluetooth 5.0 grâce au dépôt FCC.

Il y a un autre petit morceau d’informations qui pourrait nous donner plus d’informations sur le REVVL 4+. Apparemment, le téléphone est basé sur le TCL 10L, qui est équipé d’un chipset Snapdragon 665 et d’une grande caméra arrière de 48 mégapixels.

Étant donné que le REVVL 4+ a déjà reçu l’approbation de la FCC, ce n’est qu’une question de temps avant que T-Mobile ne le rende officiel. La seule chose qui n’est pas encore claire est combien cela coûtera.