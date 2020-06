T-Mobile adoucit son accord pour les commutateurs Verizon et AT&T qui veulent garder leurs téléphones

Rappelez-vous comment nous vous avons dit il y a moins de deux mois le moment idéal pour passer de Verizon ou AT&T à T-Mobile si vous envisagiez une telle décision? Eh bien, croyez-le ou non, est maintenant un moment encore plus parfait pour apporter un numéro existant et un téléphone existant au « Un-carrier ».

En effet, Magenta vous permettra de conserver votre appareil mobile et vous donnera jusqu’à 450 $ via une carte prépayée virtuelle pour rembourser votre solde Verizon ou AT&T actuel. Pour se qualifier pour le bien nommé 2020 Keep and Switch program, vous devez avoir un accord de financement d’appareil de plus de 90 jours sur un téléphone « éligible » avec l’un des deux principaux opérateurs et être prêt à activer une nouvelle ligne de service vocal T-Mobile sur un réseau « qualifié » plan tarifaire.

Ces plans comprennent tout, de Magenta et Magenta Plus à Magenta Military, Magenta Plus Military, Magenta First Responders, Magenta Plus First Responders, Magenta Unlimited 55, Magenta Plus Unlimited 55, Essentials, Essentials Unlimited 55 et Business Unlimited.

Pendant ce temps, la liste des combinés éligibles que vous pouvez apporter de Big Red ou Ma Bell (via Reddit) est tout aussi long, y compris les goûts de l’iPhone 11, XS, XR, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6s, 6s Plus et SE (2020) d’Apple, ainsi que le Pixel 2, 3 de Google et 4 duos, ainsi que les familles Samsung Galaxy S8, S9, Note 8, Note 9, S10 et Note 10.

Une autre chose importante que vous devez prendre en considération est que vous aurez besoin d’un téléphone déverrouillé, ce qui est un peu compliqué pour les clients AT&T. Avant de porter votre numéro, vous voudrez payer votre appareil en totalité, demander un déverrouillage et attendre que cela soit accordé. Finalement, ce site dédié vous permettra de vous inscrire pour un remboursement jusqu’à 450 $ par ligne dans les 30 jours suivant votre nouvelle activation T-Mobile.

Dans l’ensemble, ce n’est pas exactement ce que nous appellerions une affaire simple et directe, mais les économies sont douces et elles peuvent même être combinées avec une autre réduction impressionnante vous permettant d’obtenir trois lignes de service pour le prix de deux. Tandis que T-Mobile pousse dur ses options Essentials, le cadeau est également disponible pour les plans Magenta et Magenta Plus.