T-Mobile a de «  nouveaux accords  » en préparation pour célébrer son évolution 5G après la mort imminente de Sprint

HP Elite Slice G2 Audio Ready with Zoom Rooms - USFF - Core i5 7500T / 2.7 GHz - RAM 8 Go - SSD 128 Go - NVMe - HD Graphics 630 - GigE - LAN sans fil: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Windows 10 IoT Enterprise 64 bits - technologie Intel vPro - moniteur

Montrez votre équipe sous son meilleur jour et connectez facilement les systèmes d’interface et les appareils audio et vidéo de votre interface Zoom Rooms avec HP Elite Slice G2 - compatible audio pour Zoom Rooms.Profitez des appels à la demande et d’une accessibilité flexible. Ajoutez facilement des