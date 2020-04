System Shock 3 est encore en développement

À la suite de rumeurs selon lesquelles Choc du système 3 l’équipe de développement a été mise à pied plus tôt en 2020, il semble qu’ils soient toujours en vie et travaillent dur pour nous apporter le prochain épisode de la série. Prendre à l’officiel Choc du système 3 forums, un représentant de OtherSide Entertainment, vice-président du marketing et du développement commercial, Walter Somol, a noté que l’équipe était en effet « toujours » là et que le travail était toujours en cours.

« Nous travaillons tous à distance en ce moment, probablement comme la plupart d’entre vous », a écrit Somol. « Notre nouveau concept avance bien et nous sommes vraiment excités à ce sujet. Nous avons cool et nous pensons un style artistique distinctif pour cela et nous avons cela et le gameplay qui se réunissent dans UE4. Je sais que c’est une allumeuse, mais je ne peux tout simplement pas vraiment dire quoi que ce soit à ce stade. » Il a poursuivi en offrant des paroles aimables aux lecteurs.

« J’espère que vous restez tous en sécurité et en bonne santé en ces temps malheureux. Peut-être même jouer plus que d’habitude, je sais que je le suis », a-t-il conclu.

La dernière fois que nous avons examiné correctement Choc du système 3 était en mars 2019 pendant le GDC, qui a maintenant plus d’un an. Le GDC de cette année a été annulé, il n’y avait donc pas encore une autre opportunité de montrer le jeu de manière majeure lors du même événement. Mais au-delà de cela, il était entendu que le personnel de OtherSide Entertainment, basé à Austin, avait subi une sorte d’exode du studio en février 2020. À cette époque, des développeurs comprenant du personnel QA, un programmeur principal, un directeur de conception et un directeur étaient partis le studio.

D’après le son des choses, il est évident que Choc du système 3 a maintenant subi une transformation supplémentaire avec un «nouveau concept». Cela signifie que le jeu pourrait maintenant aller dans une direction différente de ce que nous pensions au départ, et il y a peu d’informations à faire sur ce à quoi s’attendre du prochain épisode. Bien sûr, sans événements physiques de jeu appropriés à l’horizon grâce à COVID-19, nous pourrions bien être bloqués en attendant un peu pour voir ce qui va suivre pour le jeu. Cependant, dès que quelque chose finira par être annoncé, nous vous le ferons savoir.

Le post System Shock 3 Is Very Much Still In Development est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.