Syrinx est un larynx artificiel qui imite l’ancienne voix du porteur

L’ingénieur japonais Takeuchi Masaki a développé une boîte vocale portable appelée Syrinx, qui peut être attachée comme une minerve afin que les personnes qui ont perdu leur larynx à cause d’un cancer puissent produire de la parole.L’appareil est destiné à révolutionner la conception d’un électrolarynx traditionnel. , qui ressemble à une petite lampe de poche qui doit être tenue jusqu’à la gorge. Le projet a été nommé lauréat national japonais du prix James Dyson de cette année.Modelé sur la façon dont les cordes vocales sont vibrées dans l’air des poumons pour générer du son, un électrolarynx fait vibrer manuellement le cou pour créer un bruit que l’utilisateur peut ensuite former en mots Cependant, grâce à une série d’entretiens avec des patients qui ont subi un laryngectomisé – ou une ablation chirurgicale de leur boîte vocale – Masaki a constaté que la conception d’un électrolarynx traditionnel laissait beaucoup à être désirée et « n’a pas changé depuis 20 ans ». Les utilisateurs se sont plaints du fait qu’il était impossible de l’utiliser lors de tâches essentielles à deux mains telles que conduire, manger ou taper, alors que la voix réelle qu’il génère sonne contre nature et mécanique. Tong permet aux utilisateurs de contrôler un ordinateur avec leur langue « Beaucoup de gens ont dit: ‘Je veux parler de la même voix qu’une personne en bonne santé' », a déclaré Masaki à Dezeen. « Lorsqu’il est utilisé en public, l’électrolarynx conventionnel se distingue par son robot comme le son, et les gens ne voulaient pas l’utiliser sauf en cas d’urgence. « Syrinx est destiné à améliorer cela en rendant l’appareil portable, ainsi qu’en modifiant les modèles de vibration appliqués à la gorge. Alors qu’un électrolarynx normal n’a que un vibrateur qui génère des ondes simples et uniformes et une voix par conséquent monotone, l’appareil de Masaki est équipé de deux vibrateurs afin qu’il puisse générer une plus large gamme de fréquences.L’appareil dispose de deux vibrateurs, un de chaque côté de la gorge En outre, les modèles de vibration sont personnalisé pour chaque utilisateur, en fonction des enregistrements de sa propre voix, ancienne voix, ce qui est possible en exécutant ces enregistrements via un outil d’intelligence artificielle pour le traitement du signal audio appelé codage prédictif linéaire (LPC), w qui peut analyser la manière dont un son est créé. « Il isole les caractéristiques de fréquence de la bouche et de la langue de la voix passée de l’utilisateur », a déclaré Masaki. « Cela nous permet d’obtenir un son de vibration spécifique à l’utilisateur qui peut ajouter de la personnalité à la voix créée par l’electrolarynx et aider les gens à parler dans quelque chose qui ressemble plus étroitement à leur propre voix. » Yangyang Ding conçoit des outils métalliques pour aider les locuteurs de mandarin à prononcer les sons anglais Bien que l’équipe travaille actuellement à améliorer l’algorithme derrière la technologie, Masaki a déjà reçu des commentaires positifs de la part des patients. « Avec le dernier prototype, les gens ont dit qu’il avait l’air cool et ils peut utiliser les deux mains « , a déclaré Masaki. » J’ai été très heureux de recevoir les réponses. Cependant, il y a encore des problèmes tels que le bruit de vibration bruyant et la nécessité d’ajuster la position, donc nous continuerons à le développer. » Un autre lauréat national du James Dyson Award cette année était la startup britannique The Tire Collective, qui a développé un dispositif monté sur roue capable de capter les émissions microplastiques des pneus.Chaque année, les prix récompensent également une lauréate internationale, qui était l’année dernière Lucy Hughes et son bioplastique MarinaTex fabriqué à partir de déchets de poisson.

Brasserie Boon Oude Gueuze Boon à l'ancienne - Bière Lambic Belge - 7% - Bouteille 37.5cl Gueuze Oude Boon est un classique parmi les bières belges. La fermentation spontanée et deux ans en maturation en fûts de chêne lui confèrent un goût très particulier de vin qui le caractérise depuis plus de 200 ans. Brassée à Lembecq, le village qui donna son nom au lambic. Délicieux en accompagnement de

Domaine Joubert Beaujolais Villages 2019 Cuvée à l'ancienne - Lot de 6 bouteilles 75cl - 2019 En 2019, le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 21 novembre, le troisième jeudi de novembre. Les premières expéditions se feront le 19 novembre pour une livraison à partir du 21 novembre. A propos du domaine Joubert Le domaine Joubert est un domaine familial depuis 4 générations qui partagent des valeurs

Domaine Joubert Beaujolais Villages 2019 Cuvée à l'ancienne - Lot de 12 bouteilles 75cl - 2019 En 2019, le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 21 novembre, le troisième jeudi de novembre. Les premières expéditions se feront le 19 novembre pour une livraison à partir du 21 novembre. A propos du domaine Joubert Le domaine Joubert est un domaine familial depuis 4 générations qui partagent des valeurs

Domaine Joubert Beaujolais Villages 2019 Cuvée à l'ancienne - 2019 - Bouteille 75cl En 2019, le Beaujolais nouveau arrive le jeudi 21 novembre, le troisième jeudi de novembre. Les premières expéditions se feront le 19 novembre pour une livraison à partir du 21 novembre. A propos du domaine Joubert Le domaine Joubert est un domaine familial depuis 4 générations qui partagent des valeurs

Bernard Marot Thon à la moutarde à l'ancienne - Pot 100g Le thon, habituellement assez sec consommé seul, est ici sublimé par la moutarde qui lui apporte un peu de piquant. Grâce à la crème fraîche et sa pointe de vinaigre qui viennent s'ajouter au mélange, la recette devient d'une onctuosité fabuleuse, presque fondante.Les possibilités de déclinaison de cette

SARL Ramajo Foie Gras Rillettes d'oie à l'ancienne effilochées à la main - Bocal 180g La Maison Ramajo, située dans le Gers, élabore ses produits d'un bout à l'autre de la chaîne. De l'élevage à la mise en pot, tout est maîtrisé.Ces rillettes d'oie cuisinées à l'ancienne, sont effilochées à la main, comme le faisaient nos anciens.Un produit d'une grande finesse, authentique et gourmet, qui met