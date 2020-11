SypherPk passe un temps difficile à diffuser sur Fortnite

in

Le sniping de flux a dérangé de nombreux streamers et pros Fortnite depuis le début du jeu. Beaucoup de ces streamers ont exprimé leur opinion contre cette faute professionnelle, qui a abouti à de nombreuses interdictions.

Le sniping de flux est la pratique consistant à regarder le match d’un autre joueur via son livestream tout en étant dans le hall avec lui. Cela permet au spectateur de saisir toutes les informations que le streamer ne voudrait pas être révélées et de définir une stratégie en conséquence.

Cela a été un problème majeur, et beaucoup de streamers en ont longuement parlé. Des streamers comme Ninja, CourageJD, NICKMERCS et d’autres ont été victimes de ce fléau dans le passé. Cependant, aucun streamer n’a autant parlé de sniping que SypherPK.

Il a été un défenseur de l’industrie du streaming contre le sniping de flux. C’est aussi parce que les chiffres ont grimpé en flèche au cours des deux derniers mois et que les tireurs d’élite ont fait de SypherPK une cible en raison de ses réactions.

Les tireurs d’élite ont tourmenté Fortnite

SypherPK diffusait avec NICKMERCS lorsque le duo a été snipé. Un joueur avec le nom d’utilisateur «West is Free» a éliminé le duo. Par la suite, Sypher a perdu son sang-froid et est parti à la recherche du joueur, se moquant de ses récentes réalisations dans Epic Games Battle Royale.

Il semble que Sypher en ait assez des tireurs d’élite, car il a signalé chacun d’entre eux dans le but de les bannir.

Guys SypherPk devient fou face aux tireurs d’élite de FortNiteBR

Dans un autre incident, un joueur avec le nom d’utilisateur « KAYYIO » a été surpris en train de sniper et Sypher a également continué à le signaler. Le tireur d’élite est également allé en direct sur sa chaîne Twitch pour parler de l’incident. Cependant, son bonheur a été plutôt de courte durée car Epic l’a banni en quelques minutes.

L’interdiction, cependant, n’était que pour une durée de 24 heures, ce qui a consterné la communauté. En laissant de côté la durée de l’interdiction, toute la communauté applaudit la réponse rapide d’Epic pour mettre fin à de tels problèmes.

Les cas de sniping de flux ont également augmenté dans d’autres jeux

Le sniping de flux a ravagé de nombreux autres jeux. Le nombre de cas signalés quotidiennement corrobore cette affirmation.

Tout récemment, xQc a fait face à sa troisième interdiction Twitch de l’année. xQc et son équipe ont été snipés au tournoi Twitch Rivals à GlitchCon (Fall Guys). Cela a abouti à l’élimination d’une équipe comprenant DrLupo, Shroud et Tyler1.

Twitch a émis un avis à xQc pour avoir enfreint ses règles de concurrence et lui a imposé une interdiction de six mois. La communauté entière méprise les snipers et les organisations font de leur mieux pour les balayer.

Ce n’est pas une tâche simple et cela peut prendre un certain temps. Il est prudent de supposer que les streamers fonctionneront mieux sans la menace de snipers de flux qui plane au-dessus de leurs têtes.

