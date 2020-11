Sylvester Stallone rejoint la Suicide Squad, mais en tant que qui? – / Film

La brigade suicide a terminé la production en février, et maintenant directeur James Gunn travaille dur sur la post-production pour terminer le film qui sortira en août 2021. Mais cela n’a pas empêché le film de recruter un nouveau membre de la distribution. Sylvester Stallone a officiellement rejoint le casting de La brigade suicide, et il y a une chance que nous sachions avec qui il joue.

Le réalisateur James Gunn a confirmé l’implication de Sylvester Stallone sur les réseaux sociaux en publiant ceci sur Instagram:

Dans la légende accompagnant la photo, Gunn a écrit: « J’ai toujours aimé travailler avec mon ami Sylvester Stallone et notre travail aujourd’hui sur #TheSuicideSquad n’a pas fait exception. Bien que Sly soit une star de cinéma emblématique, la plupart des gens ne savent toujours pas à quel point ce gars est un acteur incroyable. Juste pour s’assurer qu’il n’y avait aucune confusion, un fan a vérifié deux fois pour s’assurer que cela signifiait que Stallone allait être dans le film, et le réalisateur a confirmé à deux reprises l’implication de la star de Rocky et Rambo.



Au cas où cela ne suffirait pas, Stallone a également publié une histoire sur Instagram confirmant son implication:

RUPTURE: Sylvester Stallone dit qu’il va être dans The Suicide Squad de James Gunn.

(Source: Instagram officiel de Sly)pic.twitter.com/Gz7T6XQP5P – Prix de la raison (@priceoreason) 14 novembre 2020

Si la production est activée La brigade suicide a été fait depuis février, alors quel rôle joue Sylvester Stallone? Gunn pourrait-il faire des reprises et ajouter Stallone en tant que nouveau personnage? Probablement pas. Vous remarquerez que Stallone et Gunn ne disent rien sur les scènes de tournage. Stallone dit qu’il fait « un peu de travail » et Gunn se réfère à leur collaboration comme « notre travail aujourd’hui. » Donc, si Stallone ne tourne aucune scène pour le film, quel travail fait-il?

Vous vous souvenez peut-être que La brigade suicide apporte King Shark au grand écran. Pendant la production, comédien Steve Agee était le remplaçant physique pour représenter le personnage sur le plateau, en plus de jouer le personnage John Economos, un rôle qu’il reprendra dans la série spin-off de HBO Max Pacificateur avec John Cena. Mais aucun acteur n’a encore été annoncé pour la voix de King Shark. Certains ont spéculé que pourrait être qui Taika Waititi joue, mais quand vous regardez King Shark ci-dessus, la voix de Sylvester Stallone ne semble-t-elle pas parfaite pour ce personnage?

Une autre option est que James Gunn pourrait tourner une scène de générique ou deux pour La brigade suicide, menant peut-être à quelque chose pour une suite présumée ou la série Peacemaker. Après tout, Gunn n’a pas seulement donné à Stallone un rôle de camée dans Les gardiens de la galaxie Vol. 2, mais il l’a mis dans une scène de générique taquinant une nouvelle assemblée de Gardiens.

Peu importe ce que fait Stallone dans The Suicide Squad, son implication est un ajout passionnant à un casting déjà empilé. Le reste des fonctionnalités du film Margot Robbie comme Dr. Harleen Quinzel / Harley Quinn; Idris Elba comme Robert DuBois / Bloodsport; John Cena comme Christopher Smith / Peacemaker; Joël Kinnaman comme Rick Flag; Peter Capaldi comme Clifford DeVoe / The Thinker; Jai Courtney comme George «Digger» Harkness / Captain Boomerang; Pete Davidson comme Richard Hertz / Blackguard; David Dastmalchian comme Abner Krill / Polka-Dot Man; Michael Rooker comme Brian Durlin / Savant; Nathan Fillion comme Floyd Belkin / TDK; Daniela Melchior comme Ratcatcher 2; Steve Agee comme Nanaue / King Shark; et, bien sûr, Sean Gunn comme John Monroe / Weasel.

La brigade suicide arrivera dans les salles le 6 août 2021.

