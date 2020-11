Sylvester Stallone confirme le rôle de Suicide Squad dans Sweet Post

Après des décennies dans l’industrie, Sylvester Stallone est toujours l’une des stars les plus fréquentées d’Hollywood. L’acteur de 74 ans vient de terminer son nouveau film de super-héros, Samaritan, et travaille également sur une coupe de réalisateur de Rocky IV, qu’il exalte depuis un moment. Maintenant, l’acteur est sur le point d’entrer dans un autre film de super-héros sous la forme de James Gunn ‘The Suicide Squad, et il a annoncé la nouvelle dans un joli post.