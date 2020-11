Sylvester Stallone a célébré Halloween avec une citrouille inspirée de Rocky

C’est toujours impressionnant de voir un jack-o-lantern sculpté avec compétence et précision. Sylvester Stallone’s Rocheux a évidemment ces qualités sur le ring, et il semble que Sylvester Stallone lui-même puisse avoir ces mêmes compétences avec un couteau à découper. Il s’est récemment rendu sur Instagram pour montrer son jack-o-lantern inspiré par l’étalon italien lui-même. On ne précise pas qui a sculpté la citrouille, mais cela semblerait au moins être l’œuvre de Stallone. Vérifiez-le: