Sweet Magnolias Saison 2: les infos à savoir pour patienter

Sweet Magnolias est l’une des séries les plus renommées de Netflix. Les fans adorent le bien-être qu’apporte la nouvelle série originale Netflix basée sur les romans du même nom de Sherryl Woods.

Maintenant, les fans veulent savoir s’il y aura une deuxième saison et quand la saison 2 de Sweet Magnolias aura lieu.

C’était l’un de nos meilleurs choix télévisés à regarder le week-end du Memorial Day, et maintenant, c’est le numéro 1 des séries les plus vues sur Netflix en ce moment.



Y aura-t-il une deuxième saison pour Sweet Magnolias?

Sweet Magnolias n’a pas encore été renouvelé pour la saison 2, selon un rapport d’Elle, mais ce n’est pas inattendu ou quoi que ce soit à ce stade. Netflix recueille généralement des données pendant 30 ou 60 jours après la première d’une émission jusqu’à l’annonce d’un renouvellement ou d’une annulation.

Vient de regarder Sweet Magnolias S01E02 A United Front pic.twitter.com/SNlhRPIUdD — Daniel Crush (Marie) (@Jenneel4Life) July 10, 2020

Sweet Magnolias est prévu donc revenir définitivement pour une saison 2 sur Netflix. C’est déjà un succès! Netflix n’annule pas les hits, pour la plupart, donc la saison 2 de Sweet Magnolias devrait avoir lieu. Ce n’est qu’une question de temps avant que Netflix annonce ce renouvellement.



Date de sortie du spectacle



En supposant que Sweet Magnolias soit renouvelé pour la saison 2, et nous pensons que ce sera le cas, Sweet Magnolias saison 2 arrivera probablement sur Netflix en 2021.

Pour un spectacle comme celui-ci, il faudra probablement environ un an pour que la prochaine saison soit prête, donc le plus tôt nous nous attendons à voir Sweet Magnolias saison 2 est le printemps 2021.



Malheureusement, il y a beaucoup d’incertitude avec la production télévisuelle et cinématographique en ce moment, donc le délai peut être un peu plus long.

S’il y a des retards de production, cela affectera la date de sortie de Sweet Magnolias saison 2, et cette date de sortie sera probablement repoussée. Jusque-là, nous ne savons pas.

Pour l’instant, espérons que nous verrons la saison 2 de Sweet Magnolias sur Netflix.

Nous avons un assez bon sentiment qu’il y a déjà plus de saisons de la série en préparation chez Netflix. Il y a comme 11 livres dans la série!