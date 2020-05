‘Sweet Magnolias’ Saison 1: auteur et livres sur le spectacle est basé

– Publicité –



Sweet Magnolias est un produit récemment sorti série télévisée dramatique en streaming sur Netflix. Basé sur des amis à vie se soulevant, l’intrigue parle de jongler avec les relations, la famille et les carrières dans la petite ville du sud de Serenity.

Le lien de cette amitié est apprécié par de nombreux fanatiques. Avec brio, la série a attiré l’attention d’un public mondial. La série est nouvelle pour la plupart des téléspectateurs, mais à l’origine, elle est basée sur une série de livres publiée pour la première fois en 2005 par l’auteur Sherryl Woods.

«Sweet Magnolias» Saison 1 Tous les détails

La même année, Woods a publié Voler la maison. Ce livre a présenté le personnage principal Maddie Townsend, une femme que vient de quitter son mari. Ici, elle crée un spa de fitness pour femmes dans la ville de Serenity. D’autre part, elle a commencé à développer des sentiments pour l’entraîneur de son fils, Cal Maddox.

Stealing Home (histoire de Maddie), A Slice of Heaven (histoire de Dana Sue) et Feels Like Family (histoire d’Helen). Pour la télévision, leurs histoires se déroulent en même temps, plutôt que séquentiellement comme dans les livres. Beaucoup plus de livres après ces 3. – Sherryl Woods (@ sherryl703) 20 mai 2020

Bien que la série Netflix soit en partie basée sur ce livre, qui, selon Woods, obtient une réédition inédite le 26 mai. L’émission reflète l’intrigue du premier livre avec les éléments d’autres romans.

Le casting de «Sweet Magnolias» Saison 1

Il ne fait aucun doute qu’un film ou une série Web est très différent de l’intrigue d’un livre. Parlons donc des différences dans cette série. Il y a deux personnages centraux dans la série Netflix Dana Sue Sullivan (Brooke Elliott) et Helen Decatur (Heather Headley). Étonnamment, dans le texte, ils sont présentés dans les derniers livres. Dana est propriétaire d’un restaurant et présenté dans le deuxième roman Une tranche de paradis, alors que l’avocate du divorce Helen ne vient pas à Serenity avant le troisième livre, Se sent comme en famille.

Auteur et fanatiques

Ces différences dans les livres et les séries ont suscité beaucoup de curiosité parmi les fanatiques. Ainsi, l’un d’eux a utilisé les médias sociaux pour trouver la solution Magnolias sucrés série qu’elle doit lire avant de regarder l’émission. La question est posée à Woods et l’auteur a répondu: «Voler la maison, le premier livre de la série, sera de retour en magasin le 26 mai dans une nouvelle édition liée Netflix. Les livres 2 et 3 seront réédités plus tard cet été. La première saison s’inspire beaucoup des livres qui ont présenté Maddie, Helen et Dana Sue. »

Dans le même fil, elle a expliqué: «Voler la maison (Histoire de Maddie), Une tranche de paradis (Histoire de Dana Sue) et Se sent comme en famille (L’histoire d’Helen). Pour la télévision, leurs histoires se déroulent en même temps, plutôt que séquentiellement comme dans les livres. Beaucoup plus de livres après ces 3. «

Il peut être conclu des déclarations susmentionnées que, si Netflix décide de renouveler Magnolias sucrés pour la saison 2, ils auront beaucoup de romans à accueillir. La série comprend actuellement 11 livres–Voler la maison, un coin de paradis, se sentir comme une famille, bienvenue dans la sérénité, la maison en Caroline, le thé sucré au lever du soleil, l’été de chèvrefeuille, les promesses de minuit, attraper les lucioles, où les azalées fleurissent et Swan Point.

Magnolias sucrés diffuse maintenant sur Netflix.

