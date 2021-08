La fin de Sweet Girl expliquée : Ray est-il mort ? Qui engage l’assassin ? Qu’arrive-t-il à Rachel ?

Les thrillers d’action intelligents deviennent de plus en plus un sous-genre rare de films dans une industrie qui se contente parfaitement de produire presque exclusivement des films de super-héros à gros budget. Sweet Girl est une entreprise cinématographique qui ne s’investit pas trop dans des séquences d’action à indice d’octane élevé. Au lieu de cela, il choisit de raconter une histoire enracinée dans son humanité et se déroule dans le contexte d’un antagoniste insurmontable – l’industrie pharmaceutique. C’est ce qu’il faut savoir sur la fin du film.

Attention spoilers sur le film Sweet Girl avec Jason Momoa

De quoi parle Sweet Girl ?

Le film commence avec Ray Cooper (Jason Momoa) fuyant les autorités. Il grimpe au sommet du parc PNC. Lorsque l’officier du FBI Sarah Meeker (Lex Scott Davis) essaie de le convaincre de s’arrêter et de se rendre, Ray marmonne que ce n’était pas censé être comme ça avant de sauter dans la rivière Allegheny. L’intrigue passe alors à plusieurs années plus tôt.

Ray est un père de famille de la classe ouvrière vivant avec sa femme Amanda (Adria Arjona) et sa fille Rachel (Isabela Merced) à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Mais leur vie est bouleversée après qu’Amanda se soit fait diagnostiquer un cancer. La famille dépense toutes ses économies pour son traitement. Ils voient une lueur d’espoir lorsque leur médecin leur parle d’un traitement expérimental développé par une société nommée BioPrime. Mais juste avant qu’Amanda ne reçoive le traitement, sa sortie est indéfiniment reportée.

Le PDG de BioPrime, Simon Keeley (Justin Bartha), est à juste titre blâmé pour cela. Alors que sa femme meurt lentement sur le lit d’hôpital, la seule chose que Ray peut faire est de bouillonner de colère impuissante. Un soir, Keeley apparaît dans une émission télévisée pour un débat en direct avec la membre du Congrès Diana Morgan (Amy Brenneman), une politicienne qui a fortement critiqué les pratiques commerciales de BioPrime. Ray appelle le programme et menace de tuer Keeley si sa femme ne survit pas.

Amanda meurt et Ray passe les 6 prochains mois à essayer de traduire BioPrime et Keeley en justice. Comme on pouvait s’y attendre, il échoue. Un jour, un journaliste de Vice nommé Martin Bennett (Nelson Franklin) lui tend la main pour lui dire qu’il a trouvé des preuves incriminantes contre BioPrime. Ray est d’abord réticent à rencontrer Martin mais décide finalement d’y aller. À son insu, Rachel le suit. Il rencontre Martin dans une rame de métro. Mais avant que Martin ne puisse révéler ce qu’il sait, un assassin nommé Amos Santos (Manuel Garcia-Rulfo) le poignarde mortellement. Ray et Amos se battent, Rachel aidant occasionnellement son père. Finalement, Rachel perd connaissance et Ray est poignardé.

Deux ans plus tard, BioPrime et son médicament attirent à nouveau l’attention de Ray et Rachel alors que Morgan apparaît lors d’une conférence de presse avec Keeley et le président de la société Vinod Shah (Raza Jaffrey) pour annoncer un projet de loi bipartite qui « plafonnera efficacement le coût du traitement du cancer. ” Croyant que Keeley est responsable de la mort de sa femme et de l’attaque contre lui et sa fille, Ray s’engage sur le sentier de la guerre. Il tue apparemment Keely mais pas avant d’avoir appris que Shah est derrière tout cela.

Mais alors, quand il essaie de s’en prendre à Shah, il découvre que la vraie personne tirant toutes les ficelles est quelqu’un de complètement différent. Après la mort de Shah, Ray tente d’échapper à la capture et se retrouve au sommet du parc PNC. Alors que Meeker essaie de calmer le suspect, le public est soudainement confronté à une révélation étonnante qui les oblige à faire une pause et à reconsidérer tout ce qu’ils ont vu dans le film jusque-là.

Fin de Sweet Girl : Ray est-il mort ? Qui tue Keeley et son garde du corps ?

Oui, Ray est mort. Il a succombé à ses blessures après sa bagarre avec Amos dans le métro. La personne qui tue Keeley et son garde du corps est Rachel. Quand elle était plus jeune, Rachel a été initiée aux arts martiaux mixtes par son père, et elle s’est rapidement avérée être une apprenante rapide. À l’école, elle a fait partie de l’équipe de débat et de l’équipe de gymnastique et a même un GPA de 3,5.

Elle se transforme par inadvertance en une arme puissante après la mort de Ray. Quand Amanda suivait un traitement, Rachel a subi le même traumatisme et le même sentiment d’impuissance que son père. Après la mort de son père, elle est simplement submergée par l’énormité de sa douleur. Elle commence à croire que son père est toujours vivant, et c’est lui qui tue tous ces gens. Peut-être que son esprit a recours à la création de Ray comme un alter ego afin qu’elle ne perde pas le dernier contrôle qu’elle a sur sa santé mentale.

Les personnes qui la poursuivent, à la fois les autorités et Amos, le savent. Meeker établit le contact avec la partie d’elle qui est toujours Rachel. Au sommet du parc PNC, Meeker utilise les souvenirs d’enfance de Rachel pour accéder à la psyché de la jeune fille et l’aider à reconnaître la vérité. Cependant, même si Meeker réussit et que Rachel redevient Rachel, cette dernière se rend compte qu’elle est allée trop loin et a trop sacrifié pour revenir en arrière maintenant. Elle n’a pas d’autre choix que d’aller jusqu’au bout et de découvrir pourquoi ses parents ont dû mourir.

Qui tue Ray ? Qui engage l’assassin ? Qu’arrive-t-il à Rachel ?

Comme mentionné ci-dessus, Amos tue Ray. Cependant, il n’est qu’un assassin professionnel, engagé pour éliminer tous ceux qui peuvent potentiellement constituer une menace pour son client. Le véritable auteur est la députée Morgan. Elle a dupé le monde en lui faisant croire qu’elle est une politicienne progressiste et amicale avec les gens, imprégnée d’une véritable passion pour changer les choses pour le mieux. En réalité, elle est avide, impitoyable et avide de pouvoir. Elle a reçu des pots-de-vin de BioPrime pour mener ses campagnes. Elle est à l’origine de la décision de BioPrime de retirer le médicament anticancéreux du marché. Après avoir découvert que Bennett avait trouvé des preuves la reliant à BioPrime, elle envoya Amos après lui, servant de catalyseur à la mort de Ray.

Lorsque Morgan a réalisé que Rachel avait tué Keeley, elle a envoyé Amos non seulement pour tuer la jeune fille, mais aussi pour éliminer toute personne au courant de son implication dans BioPrime. Cela incluait Shah. Dans les scènes culminantes, Rachel tue Amos et enregistre Morgan admettant ses crimes. Elle donne ensuite l’enregistrement à la presse et à Meeker, ce qui conduit à l’arrestation de Morgan. Dans les scènes finales du film, Rachel monte dans un avion et s’aventure dans l’inconnu. Elle n’a probablement aucune idée d’où son chemin la mène maintenant. Mais, au moins, elle peut trouver un peu de réconfort dans le fait qu’elle a réussi à obtenir justice pour ses parents.