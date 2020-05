SWAMP THING Observations sur les nouvelles locales dans NEW ROOTS # 3 Preview

Les histoires bien reçues de Mark Russell et Marco Santucci de DC Swamp Thing Giants sont re-sérialisés, numériquement, en Swamp Thing: New Roots – et voici un aperçu de dimanche # 3.

Swamp Thing: New Roots # 3

Écrivain: Mark Russell

Artistes: Marco Santucci, John Kalisz et Dave Sharpe

«Dieux des abysses»

On a entendu parler de l’existence de Swamp Thing – et maintenant les touristes envahissent le marais à la recherche d’un aperçu du gros pied du bayou. La popularité soudaine ne fait qu’accélérer les plans de Sunderland Corporation de le détruire, mais Swamp Thing trouve de l’aide dans un quartier inattendu … qu’il le veuille ou non.