Sven examine une écharpe très familière

Docteur Who les fans ont eu beaucoup de choses très cool pour les distraire pendant cette période d’auto-mise en quarantaine et de distanciation sociale. Des rewatches mondiales et des tweets en direct aux équipes créatives derrière les épisodes préférés qui publient du contenu original mettant fin aux aventures, il y a certainement eu des doublures en argent à tirer de la situation pas si géniale dans laquelle se trouvent des millions de personnes. Jeudi n’a pas fait exception, avec Magazine Doctor Whoest propre Emily Cook coordination d’une rewatch mondiale et d’un tweet en direct de « Dalek » en 2005.

Servir de coup d’envoi au showrunner Russell T. Davies‘première saison, l’épisode a réintroduit les Daleks à une toute nouvelle génération de téléspectateurs. Aider à l’événement d’aujourd’hui sont écrivain épisode Robert Shearman ainsi que l’acteur de voix Dalek Nicholas Briggs et interprète Dalek Barnaby Edwards. Pour marquer l’occasion, Andrew Ireland a écrit et réalisé une préquelle de l’épisode qui nous présente le chercheur extraterrestre Sven (Leo Flanagan), Le prédécesseur d’Adam Mitchell à GeoComTex. Dans « Sven and the Scarf », Sven examine une nouvelle arrivée au musée d’Henry van Statten: certains cravates colorées portées par le quatrième médecin, une avec beaucoup d’histoire (et le Jelly Baby occasionnel):

En parlant avec RadioTimes.com plus tôt cette semaine, la star de la série Mandip Gill a confirmé que le spécial des fêtes « Revolution of the Daleks » avait été tourné à la fin de la production de la série 12 et qu’il devrait être en forme pour la fin de l’année. ou ses débuts en début d’année. Le tournage précoce de l’épisode lui a donné un avantage majeur sur les séries qui filment leurs spéciaux de vacances l’été précédent, ce qui signifie que le calendrier de programmation des vacances au Royaume-Uni de cette année pourrait finir par être plus léger que d’habitude (ou en mettant davantage l’accent sur les événements en direct ou les événements basés sur la réalité) : « Donc voilà, Docteur WhoLe spécial est quelque chose que nous attendons vraiment avec impatience cette année, surtout si l’on considère également la série incroyable que nous venons d’avoir. «

En ce qui concerne le calendrier de production de la série 13, il a été annoncé que la production commencerait cet automne, de sorte que la BBC continue d’adopter une approche attentiste pour la prise de décision finale. Pour Gill, il s’agit d’attendre que les directives soient communiquées par le haut: « Les conversations se déroulent probablement ailleurs, et tout le monde est affecté, donc je suppose que nous devrons simplement attendre les directives. de même pas demandé, parce que je sais qu’on me le dira quand je suis censé le faire. Je suis assez décontracté dans ce sens, ça va venir à moi quand ça doit venir à moi. Dès qu’ils disent oui ou non, je vais le savoir aussi. Et dès qu’ils le sauront, ils voudront nous le dire. «

