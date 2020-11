SV Werder Bremen – 1. FC Cologne 1: 1: Lapsus de Moisander ne suffit pas à Cologne pour remporter sa première saison

1. Le FC Köln emporte sa série interminable d’échecs avec lui dans la prochaine trêve internationale. L’équipe de l’entraîneur Markus Gisdol n’a pas passé un match nul 1: 1 (0: 0) au Werder Brême et est donc restée pour la 17e fois consécutive sans victoire toutes saisons.

Le capitaine du Werder Niklas Moisander (67e) a mis le FC en tête d’un but contre son camp, Leonardo Bittencourt (82e) a compensé Brême d’un penalty tardif. Les hôtes ne pouvaient pas non plus être satisfaits du sombre tirage au sort. L’entraîneur du Werder Florian Kohfeldt a espéré en vain un cadeau d’anniversaire de ses protégés lors de son 100e match de championnat en tant qu’entraîneur-chef de Brême.

« Cela aurait été plus possible, il faut être satisfait du point », a déclaré le buteur du Werder Bittencourt DAZN: « Nous avons eu du mal, Cologne était très basse et nous n’avons pas vraiment trouvé les moyens. Après avoir concédé, nous nous sommes réveillés et avons pris un risque élevé. »

La première mi-temps a été marquée par un manque de courage et des attaques largement sans imagination des deux côtés. Sécuriser son propre but était la tactique des équipes; peu de choses se passaient devant les buts. Bien que les deux entraîneurs aient demandé à leurs protégés d’être plus offensifs.

Les disputes entre Kohfeldt et Gisdol, faciles à suivre dans le Weser Stadium vide, étaient presque plus intéressantes que ce qui se passait sur le terrain. « Laissez mes joueurs tranquilles », a dit l’homme de Brême, Gisdol a répliqué tout aussi énervé: « Concentrez-vous sur votre travail. »

Il a fallu près d’une demi-heure pour que quelque chose comme un obstacle de but se produise pour la première fois. Mais le milieu de terrain de Brême Jean-Manuel Mbom a frappé le ballon debout au-dessus de la barre transversale (29e).

Premier échange de gardien de but à Cologne: Zieler fait ses débuts

À la 40e minute, les invités ont dû changer de façon imprévue. Ron-Robert Zieler a remplacé le capitaine Timo Horn dans le but du FC, qui, selon l’inspection initiale, n’a pas pu continuer à jouer après une collision avec Joshua Sargent en raison de problèmes de dos et de hanche.

Après le changement de camp, l’action s’est déplacée de plus en plus vers la moitié des invités, sans que les actions deviennent vraiment dangereuses. Au lieu de cela, Sebastian Andersson aurait la première occasion de marquer Cologne avec une tête à la 61e minute. Six minutes plus tard, a aidé le but de Moisander.

Les Allemands du Nord ont réagi au déficit par des attaques furieuses mais aléatoires. Kohfeldt a tenté de générer un nouvel élan en remplaçant Yuya Osako et Tahith Chong. Après un handball de Sebastiaan Bornauw, Bittencourt a marqué sur la pointe.

