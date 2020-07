SV Ried utilise Patzer de SK Austria Klagenfurt et prend la tête du classement

La question de la promotion dans la 2ème ligue de football est reportée au dernier tour. L’Autriche Klagenfurt a laissé le premier « ballon de match » inutilisé vendredi, a raté un 911 lors de la défaite 1: 2 (0: 1) à Amstetten et a dû redonner le même point au tableau. Les Hauts-Autrichiens ont joué un match non moins dramatique à Horn en infériorité numérique et ont gagné 3-2 (1-0).

Vers la fin de la soirée de football, cependant, Klagenfurt semblait avoir son billet promotionnel en main pendant une courte période. Les Carinthiens, qui ont à juste titre égalisé la pause 0-1 en seconde période (Marcel Canadi, 31e) par Patrick Greil en seconde période (61e) à Amstetten, étaient au moins virtuellement dans la chambre haute dix minutes plus tard. Parce que Ried était 1: 2 derrière à la 68e minute et n’aurait eu aucune chance à ce stade avant le dernier tour.

Mais les Hauts-Autrichiens, qui avaient pris la tête comme prévu grâce à Stefan Nutz (27.), se sont battus de toutes leurs forces, malgré l’exclusion de Thomas Reifeltshammer, pour un frein d’urgence (61.). « Joker » Bernd Gschweidl (71.) et encore Nutz (74.) ont assuré le virage en cinq minutes et ont fait en sorte que, grâce à une différence de buts supérieure d’un but, ils reprennent la tête pour la première fois depuis la 24e manche.

Cela avait également à voir avec le fait que Klagenfurt à Amstetten a donné à Okan Aydin (81./Latte) la chance d’un 2-1 à l’écart du point de penalty, et quelques minutes plus tard a également concédé le deuxième but grâce à un penalty – controversé – de David Peham. (87.).

SV Ried et SK Austria dans le duel à distance pour la promotion

« Ce fut une autre bataille éprouvante du début à la fin », a gémi un joyeux entraîneur du Ried, Gerald Baumgartner sur ORF. Son équipe avait récemment également fait le « trois » dans le 4: 3 contre Wacker Innsbruck dans le temps additionnel.

Vendredi prochain, les Hauts-Autrichiens, qui avaient commencé avec une avance de huit points sur Klagenfurt depuis la pause de Corona, affronteront les FAC à domicile. L’Autriche recevra également Innsbruck à 20h30.

2. Ligue: Le tableau avant la dernière journée de match