SV Ried trébuche et connaît le prochain amortisseur contre les jeunes violettes

Vendredi, la course à la promotion en 2ème division a continué de gagner du terrain. Tout d’abord, Ried a subi une défaite 1: 3 (0: 1) à domicile contre les Young Violets, puis le poursuivant Austria Klagenfurt a prévalu 2: 0 (2: 0) à Austria Lustenau. Les Carinthiens, qui ont remporté la quatrième victoire lors du quatrième match après le redémarrage, ne sont qu’à deux points des sept tours avant la fin.

Pour Ried, c’était déjà le deuxième amortisseur amer en peu de temps, le 10 juin le 2: 4 à GAK a subi le premier revers. Anouar El Moukhantir (24e), Aleksandar Jukic (58e) et Can Keles (80e) ont marqué les buts des amateurs de Wiener Autriche, qui ont montré leur bonne forme et remporté le troisième match lors du quatrième match après le redémarrage. Au tableau, l’équipe de l’entraîneur Harald Suchard a défendu la quatrième place.

Le Rieder a également eu ses chances et semblait être 1: 2 au moins sur le chemin d’un point en raison de l’objectif de connexion rapide de « Joker » Bernd Gschweidl (63.). Enfin et surtout, l’éblouissant gardien des Violets Mathias Gindl est devenu le clou du cercueil des « Vikings ». Le joueur de 20 ans a fortement réagi dans des situations très dangereuses contre Jefte (18e), Marco Grüll (37e), Julian Wießmeier (45e) et encore en seconde période contre Jefte (71e).

L’avance du Rieder fond de huit à deux points en quatre tours, la course semble à nouveau complètement ouverte – même s’il n’y a plus de duel direct entre les deux adversaires. En tout cas, Klagenfurt n’a pas montré de faiblesse dans le duel avec le finaliste de la coupe de Lustenau, complètement gagné grâce au double pack de Markus Rusek (6e, 45e + 3e).

Liefering, qui a renvoyé Dornbirn à la maison 5: 1 (1: 0), est à égalité avec les Violets quatrième. Alexander Prass (8e, 57e, 78e) a brillé avec un triple. Le Wacker Innsbruck a remporté le GAK 1-0 (0-0) et est toujours troisième, Kapfenberg au fond a gagné à domicile contre Horn 3-1. Lafnitz et les FAC ont rompu avec un 2: 2.

La 23e manche se termine avec le derby de Haute-Autriche Blau-Weiß Linz – FC Juniors OÖ (samedi) et Vorwärts Steyr – Amstetten (dimanche). Il n’y a pas de relégation en raison de la pandémie corona.