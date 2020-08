SV Ried remporte un duel à distance avec SK Austria Klagenfurt et passe en Bundesliga

SV Ried a eu la meilleure fin dans la confrontation longue distance pour la promotion en Bundesliga. L’Innviertler a dégagé le FAC à domicile avec 9: 0 vendredi et a obtenu le billet promotionnel grâce à la meilleure différence de buts par rapport à Austria Klagenfurt, qui était à égalité après 30 tours. En fin de compte, une victoire claire à domicile 6-1 contre le Wacker Innsbruck n’a pas suffi aux Carinthiens.

Le Rieder entraîné par Gerald Baumgartner, qui a fait ses preuves dans la ligue fédérale, avait relégué en deuxième division en 2017 et fait maintenant un retour à la chambre haute après une pause de trois saisons. La responsabilité principale de vendredi soir était l’Allemand Julian Wießmeier, qui a inscrit un triple pack (3e, 6e, 32e) avant la pause.

Marco Grüll (12e / penalty) et Bernd Gschweidl (20e) sont également entrés très tôt dans la liste des tireurs. Après la pause, Stefan Nutz (69e / penalty), Grüll (71e), Jefte Betancor (76e) et Valentin Grubeck (83e) se sont également rencontrés.

SK Autriche non récompensé malgré la poursuite – Ried célèbre sa promotion

Une longue saison s’est terminée pour SV Ried vendredi avec la promotion en Bundesliga après une arrivée dramatique. Après avoir été clairement favoris lors de la reprise de la Corona, les Innviertelers se sont soudainement retrouvés derrière l’Autriche Klagenfurt. Mais avec le virage du virage dans l’avant-dernier tour, le « village club » est revenu dans le jeu et utilise maintenant le ballon de match.

Lorsque la suite de la saison a été décidée le 18 mai en deuxième division, beaucoup pensaient que Ried était le vainqueur de la lutte contre la démolition. L’avance sur Klagenfurt était de huit points, les onze derniers tours ne semblaient qu’une question de forme. Cela aurait également pu être pensé par les botteurs de Rieder, qui ont subi quatre défaites lors des six premiers matchs après le redémarrage et ont soudainement senti le souffle du concurrent dans le cou.

Au 25e tour, vous étiez immédiatement à un point de l’Autriche, l’ambiance à l’Innviertel était au sol. Pour la troisième fois en suite, Ried a menacé de rater la montée, ce qui était toujours le but.

Le SV Ried met fin à trois ans d’abstinence de la Bundesliga

Mais les troupes de Gerald Baumgartner ont fait preuve de moralité et ont réussi à faire ce que l’on ne croyait plus. Les matchs clés contre Wacker Innsbruck (4: 3) et Horn (3: 2) ont été tournés à l’arrivée, ce dernier match étant même en infériorité numérique. Lors du dernier match à domicile contre les FAC, les « Vikings » ont « servi » avec une victoire et ont fixé leur 21e saison dans la chambre haute à domicile. Le projet de Klagenfurt des entrepreneurs germano-croates autour de Tomislav Karajica, en revanche, doit attendre.

Une série de défaites de trois ans se termine pour Ried, qui a été initié lors de la saison 2016/17 quelque peu chaotique. Cela ne s’est pas seulement caractérisé par un changement d’entraîneur, mais aussi des querelles au sein de l’équipe de direction.

L’actuel directeur général de Ried, Roland Daxl, s’est positionné comme un nouvel homme fort, en février 2017, le club s’est séparé du directeur sportif Stefan Reiter. Et avec cela le fonctionnaire de longue date qui avait établi le club à la chambre haute depuis 1993 avec une pause de quatre ans.

Reiter, maintenant directeur du club de deuxième division Blau-Weiß Linz, est considéré comme l’architecte du succès d’Innviertel. Sous son égide, le club, qui n’avait démarré qu’en 1991 en championnat national jusqu’en 1991, a fait sa première promotion en Bundesliga en 1995, qui a duré huit ans. Après deux saisons (2003/04 et 2004/05), Ried est retourné au dernier étage et y est resté jusqu’en 2017. Le Club Austria a représenté la Coupe d’Europe à cinq reprises.

L’histoire de Ried est façonnée par des noms de joueurs tels que Herwig Drechsel, Sanel Kuljic, Oliver Glasner ou Michael Angerschmid, actuellement ce sont Thomas Reifeltshammer et Marcel Ziegl qui – venant de leur propre académie – représentent Rieder Weg. UNE

Dans le secteur de l’entraînement, Klaus Roitinger ou Paul Gludovatz ont eu un effet de style. Tous deux ont remporté la coupe avec le club (1998 et 2011), ce sont actuellement les seuls titres de Rieder. Le championnat a jusqu’ici été refusé aux Hauts-Autrichiens, mais en 2007, ils étaient deuxièmes du championnat derrière Salzbourg, du moins « champion du cœur ».