SV Ried ralentit SK Rapid dans la bataille pour la tête du championnat

Rapid a négligé la chance de mener le tableau de Bundesliga pour la deuxième fois après le premier tour. En raison d’une défaite 3: 4 à Ried dimanche, les Viennois n’ont pas pu bénéficier du glissement de samedi de Salzbourg contre Sturm Graz (1: 3). La première défaite de la saison après cinq victoires et deux nuls a donc été particulièrement douloureuse, également parce que Dundalk a dû accepter un amortissement avant le « match retour » de la Ligue Europa en Irlande jeudi.

L’entraîneur Dietmar Kühbauer ne l’a vu qu’à la maison devant la télévision. Le Burgenlander avait été absent de l’entraînement toute la semaine pour cause de maladie. Il était toujours impliqué dans l’alignement et la préparation du match, et il y a eu un contact pendant le match juste avant la pause. « Nous avons convenu que nous aimerions attendre un peu plus longtemps et seulement ensuite changer quelque chose », a expliqué l’entraîneur adjoint des Rapids Manfred Nastl.

Ses propos auraient dû être les bons, puisque le deuxième but de Christoph Knasmüllner (51e) et un but contre son camp de Constantin Reiner (65e) ont provoqué le revirement supposé après une pause de 1: 2. Au final, le Hütteldorfer, qui avait également mené 1-0, a cédé une avance pour la deuxième fois du match. Les raisons en étaient évidentes, les invités étaient enclins aux coups de pied arrêtés et avaient de gros problèmes lorsque l’Innviertler changeait rapidement. « Nous nous sommes laissé dépasser et nous n’avons pas assez bien résisté dans les duels », a déclaré Nastl.

La susceptibilité aux balles dormantes traverse la saison. Cette fois, le but contre son camp de Grahovac (25e) est tombé d’un corner, et Reiner (71e) de la tête après un coup franc utile. « Nous nous entraînons assez souvent, mais malheureusement, il nous arrive encore et encore que nous ne sommes pas assez actifs et que nous cherchons juste à défendre notre espace », a déclaré Nastl. Le défenseur central Maximilian Hofmann semblait également perdu: « Nous devons réfléchir à quelque chose car ce sont des objectifs inutiles qui nous coûtent des points ou rendent notre travail difficile. C’est vraiment inutile. »

En regardant en arrière, la défaite n’était pas si surprenante. Pour la quatrième fois consécutive, Rapid est allé comme un perdant de la ligue dans l’Innviertel. « Je n’avais pas le sentiment que nous étions arrogants. Nous savions que c’était toujours difficile à Ried et cela n’a pas changé », a déclaré Nastl, qui a également eu du mal avec certaines décisions des arbitres et a pleuré les occasions manquées.

Maximilian Hofmann: « Tout le monde est fou »

Après 8 tours, les Rapidler sont désormais à la troisième place au lieu de la première, à deux points de Salzbourg. « Tout le monde est furieusement énervé parce que nous avons raté une si grande chance. Nous retournons le jeu et l’abandonnons à nouveau, c’est juste stupide, nous pouvons nous attribuer la défaite », a déclaré Hofmann. La Coupe d’Europe offre déjà la chance de faire mieux jeudi. Dans la course de promotion, une seule victoire compte dans le deuxième duel avec Dundalk. « Tout le monde est déçu maintenant, mais il y a des matchs comme celui-ci. Cela se poursuivra jeudi, ce sera un match complètement différent », a déclaré Nastl.

Ried peut se concentrer sur la ligue, où le WAC attend dimanche à l’extérieur. Après deux victoires à domicile – auparavant 2-0 contre Hartberg – vous voulez emporter quelque chose pour la première fois lorsque vous êtes à l’étranger. « Nous avons joué de très mauvais matchs et sommes maintenant arrivés sains et saufs dans le championnat », a déclaré le très convoité buteur vainqueur Marco Grüll (87e), qui a failli atterrir au Rapid cet été. Et le « double buteur » involontaire Reiner a ajouté: « La victoire contre Hartberg nous a donné confiance, c’était peut-être un changement. »

Comme pour Rapid, l’entraîneur adjoint de Ried, Gerhard Schweitzer, était au premier rang à la place de Gerald Baumgartner, qui était malade. « Nous avons bien fait dans le match, mais avec un 4: 3, il y a bien sûr un peu de chance. Il était clair que nous ne pouvons survivre contre Rapid qu’en nous tenant plus haut et avec un pressing agressif. Pas seulement nous, Rapid aussi. distribué des cadeaux », analysa Schweitzer.