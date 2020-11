SV Ried obtient un match nul au WAC grâce à une pénalité tardive de Grüll

Le WAC a raté la troisième victoire consécutive en Bundesliga. Wolfsberger devançait dimanche le SV Ried après une avance méritée avec un but de Dejan Joveljic (54e) jusqu’à la 85e minute, avant que Marco Grüll ne fasse le score final 1-1 (0-0) avec une pénalité pour faute. marqué. L’entraîneur récemment malade Gerald Baumgartner, qui n’était pas encore entièrement en forme sur la touche, était également satisfait du nouveau venu.

Comme le WAC, Rieder, qui détient désormais dix points, a obtenu un point en infériorité numérique après que Michael Lercher ait vu le jaune-rouge à la 48e minute. Ils ont pu quitter la Lavanttal-Arena satisfaits cette fois après avoir été hors de l’ÖFB-Cup aux tirs au but. Le WAC reste en dehors du top six et a dû lutter contre le tirage au sort quatre jours avant l’apparition de la Ligue Europa au club russe du CSKA Moscou.

Les efforts du WAC, qui était réclamé en deux temps ces jours-ci, ne se voyaient pas pour le moment. Ferdinand Feldhofer avait changé son équipe à cinq positions, avec le défenseur central Dominik Baumgartner (problèmes musculaires) un joueur manquait. Manuel Kuttin était de retour au but. Rieder, qui a couru dans la même formation que dans le 4: 3 contre Rapid, a tenté d’attaquer tôt et de perturber la formation de l’équipe locale. Mais ils savaient plaire. Joveljic en particulier était imparable.

Le prêt de l’Eintracht Francfort a failli s’échapper après quelques minutes après une passe idéale de Michael Liendl, mais Thomas Reifeltshammer a toujours eu sa jambe sur le chemin. Joveljic a ensuite tiré devant le Kreuzeck et a préparé la meilleure opportunité de but dans la première moitié du match à la 15e minute.

Liendl a échoué deux fois à cause de Riedern se jetant dans les tirs, et le gardien Samuel Sahin-Radlinger a sauvé contre Jonathan Scherzer. Il n’y avait pas grand chose à voir offensivement de la part de l’équipe d’Innviertel. Bien qu’il soit allé rapidement près de la surface de réparation, il n’y a pas eu de pénétration.

Lercher a vu le carton jaune après une erreur peu avant la pause. Deux minutes après le redémarrage, l’arrière gauche a quitté le terrain. L’arbitre Harald Lechner lui a décerné un jaune-rouge pour son engagement trop impétueux contre Mario Pavelic. Sahin-Radlinger a ensuite sauvé à nouveau contre Joveljic avant que le Serbe de 21 ans ne lui écrive enfin. Après une longue passe de Liendl, il a pris le ballon avec sa poitrine et a tiré.

La barre transversale a sauvé Ried du deuxième but. C’est encore Joveljic qui a tiré le coup (63.). Ried n’est venu devant le but adverse que sur coup de pied arrêté. Feldhofer a ensuite changé quatre fois avec les Wolfsbergers pour apporter une nouvelle force. Un double faux pas a apporté l’équilibre aux invités. Michael Novak et Stefan Peric étaient en désaccord, Luka Lochoshvili est intervenu beaucoup trop rustique contre le bénéficiaire Grüll. La victime n’a pas pris le risque.

Le WAC a ensuite tout relancé à l’arrivée. Le remplaçant Dario Vizinger a échoué à la quatrième minute du temps d’arrêt mais à Sahin-Radlinger.

WAC – SV Ried: Les voix du jeu

Ferdinand Feldhofer (formateur WAC): « La performance était plus que décente. En gros, nous n’avons pas permis à Rieder de tirer au but pendant plus de 90 minutes. Vous pouvez nous reprocher de ne pas fermer le sac. Dans une telle situation, vous pouvez toujours concéder un but. Cela ne devrait pas Cela arrive, mais cela arrive. Pas seulement pour nous. Nous aurions dû faire 2-0, alors le match aurait été décidé. Physiquement, c’était un grand pas en avant. Nous nous rapprochons de 100%. «

Gerald Baumgartner (entraîneur Ried): « Si vous n’êtes qu’un but derrière, quelque chose peut toujours arriver. Nous sommes restés dans le jeu. Cela a profité à notre équipe. Si vous obtenez un tel match nul, c’est vraiment mérité. »

Marco Grüll (buteur du Ried): « Le carton rouge était bien sûr mauvais pour nous, puis nous avons perdu l’accès au jeu. Nous devons donc prendre un point avec un baiser sur la main. »