SV Ried inflige sa première défaite dans un match rapide SK Rapid Wien

Au lieu de grimper en haut du tableau, Rapid a chuté à la troisième place de la Bundesliga. Le Hütteldorfer a perdu un match fou à la fin du 8e tour à Ried 3: 4 et sont toujours à deux points du leader Salzbourg, qui a perdu 3 1: 3 samedi, Sturm Graz. Derrière LASK avec des points égaux, ils ont reculé en raison de la moindre différence de buts. La répétition générale du duel de la Ligue Europa jeudi à Dundalk a échoué.

L’Innviertler a infligé la première défaite de la saison aux Viennois après cinq victoires et deux nuls. Un doublé de Christoph Knasmüllner (14e, 51e) et un but contre son camp de Constantin Reiner (65e) n’ont pas suffi pour compter finalement aux côtés du Rapid. Un attaquant, Marco Grüll (87e), qui a failli finir au Rapid à la fin de la période de transfert estivale, est devenu le vainqueur du match dans la Josko Arena vide. Srdjan Grahovac (25e / but contre son camp), Bernd Gschweidl (40e) et Reiner (71e) avaient déjà marqué pour la neuvième place à domicile. Avec Dietmar Kühbauer (Rapid) et Gerald Baumgartner (Ried), l’entraîneur-chef manquait des deux côtés pour cause de maladie.

Les Hütteldorfer ont failli faire un faux départ classique sous la forme d’un étrange but contre son camp, alors une tentative d’Ullmann de dégager les choses a atterri sur leur propre pôle (7e). Après le virage résultant, Reiner s’est dirigé à côté (8e). D’autre part, la première chance de marquer a conduit au succès – grâce à l’aide énergique de Rieder. Balakiyem Takougnadi a passé un centre de Schick, c’est pourquoi Knasmüllner a pu poser calmement le ballon et le tirer dans la surface de réparation.

Les Rieder n’étaient pas inquiets, ont gardé le jeu ouvert et étaient extrêmement heureux d’égaliser. Après un corner utile, Grahovac, qui avait étonnamment récupéré le ballon, se dirigea vers son propre filet. Grüll a failli provoquer une double frappe de Rieder, mais a tiré dans le filet latéral (26e). L’équipe locale a eu le dessus et a poussé pour la tête, qui est tombée avant la pause. Grahovac a perdu le ballon inutilement, le Rieder a basculé rapidement, Grüll s’est déplacé latéralement vers le but et Gschweidl a complété son centre au centre avec une diminution directe. Pour l’ex-Wolfsberger, c’était le premier but de la ligue dans la robe Ried.

La réponse rapide n’a pas tardé à venir après le redémarrage. Knasmüllner a d’abord mis une volée à côté (49e), puis il a dépoussiéré à cinq mètres après un tir lointain d’Ullmann, qui n’a été que brièvement bloqué par le gardien de Ried Samuel Sahin-Radlinger. L’erreur du gardien de but ne devrait pas être le dernier cadeau de la journée. Après une contre-attaque rapide, Reiner a malheureusement dévié un centre de Fountas dans son propre but. L’ex-gardien rapide Sahin-Radlinger a sauvé son équipe immédiatement après dans un duel avec Fountas de 2: 4 (67e). Ried est donc resté dans le match et a de nouveau réussi à égaliser. Reiner a presque corrigé son erreur, a prolongé un coup franc utile envoyé par Reifeltshammer dans le coin.

Radlinger a également détenu de façon sensationnelle une tête de Kara (76e). Ried était plus efficace et a complètement changé le jeu. Après une double chance manquée par Julian Wießmeier et Marcel Ziegl (86.), après un grand travail préparatoire d’Ante Bajic, Grüll a donné le « coup fatal » aux athlètes rapides qui n’avaient pas pu utiliser Kelvin Arase, Leo Greiml, Dejan Ljubicic et Dejan Petrovic. Au final, Gerhard Schweitzer a pu célébrer sa deuxième victoire consécutive, contrairement au co-entraîneur des Rapids Manfred Nastl.

Score final: SV Ried 4: 3 SK Rapid Vienna

Déchiré: 0: 1 (14e) Knasmüllner 1: 1 (25e) Grahovac (contre son camp) 2: 1 (40e) Gschweidl 2: 2 (51e) Knasmüllner 2: 3 (65e) Reiner (contre son camp) 3: 3 (71.) Reiner 4: 3 (87.) Grüll

Ried: Sahin-Radlinger – Takougnadi (72e Haas), Reifeltshammer, Reiner, Lercher – Ziegl, Lackner – Paintsil (81e Wießmeier), S. Nutz (81e Offenbacher), Grüll (90e Boateng) – Gschweidl (72e Bajic) )

Rapide: Gartler – Schick (89. Kitagawa), Hofmann, Barac, Ullmann – Grahovac, Knasmüllner, Ritzmaier – Demir (57. Stojkovic), Kara (82. Alar), Fountas

Cartons jaunes: aucun ou Hofmann

tipico Bundesliga: le tableau après la 8e journée