SV Ried et SCR Altach courtisent-ils Thomas Grumser?

L’ancien entraîneur de Wacker Thomas Grumser semble être populaire auprès des clubs locaux. Plus récemment – selon les rapports – plusieurs équipes se sont intéressées au joueur de 41 ans, qu’il a apparemment annulé. Maintenant, deux clubs de Bundesliga l’ont sur leur radar.

Le LASK voulait amener Grumser en tant qu’entraîneur offensif, Wacker Innsbruck prévoyait de le garder – aucun des deux accords n’a finalement été conclu. L’Autriche Lustenau, le Vorwärts Steyr et le SV Horn n’ont rien non plus.

Comme le rapporte le « Tiroler Tageszeitung », Grumser serait très populaire auprès de deux clubs de Bundesliga. En conséquence, il pourrait succéder à Alex Pastoor critiqué au SCR Altach. Même chez SV Ried, il sera probablement échangé en remplacement de Gerald Baumgartner.

Le contrat avec Wacker court jusqu’en 2021, après quoi Grumser pourrait également envisager un engagement à l’étranger. « Je peux aussi imaginer un club de deuxième ou troisième division à l’étranger », a souligné l’ancien footballeur tyrolien.