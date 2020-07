SV Ried et Austria Klagenfurt dans la confrontation longue distance pour la promotion en Bundesliga

Ried ou Austria Klagenfurt: La question de la promotion en deuxième division ne sera résolue qu’au 30e et dernier tour vendredi soir (20h30). La situation de départ pourrait difficilement être plus excitante, en cas d’égalité, seule la différence de buts pour l’Innviertel qui a marqué le tableau 14 parle d’un but. Avoir FAC comme invité. Les Carinthiens reçoivent le cinquième Wacker Innsbruck.

Ried n’a gagné la pole position qu’avec une victoire 3-2 défaite à Horn vendredi dernier, Klagenfurt n’ayant pas eu de chance en tant que perdant dans le 1-2 à Amstetten. « Après la pause Corona, nous avons dû abandonner en raison d’échecs inférieurs à la valeur, puis nous nous sommes relevés, avons une longueur d’avance et devons maintenant terminer le dernier match », a résumé l’entraîneur du Ried, Gerald Baumgartner.

Son équipe est revenue sur les rails juste à temps, est invaincue quatre matchs et vise la troisième victoire consécutive après des duels serrés avec Innsbruck (4: 3) et Horn. « Les deux victoires nous donnent beaucoup de confiance et de motivation pour le dernier tour », a déclaré le joueur de 55 ans à l’APA. « Nous savons qu’avec une victoire, nous pouvons obtenir la meilleure position de départ, avec une avance de deux buts, c’est encore mieux. » Ried avait également l’avantage de marquer plus de buts (64 contre 59), ce qui serait crucial si la différence de buts était la même.

Baumgartner: « Ne vous laissez pas rendre fou »

« Mais nous ne voulons pas nous laisser aller à la folie avec quelques exemples de calcul », a souligné l’entraîneur de Rieds et responsable des sports dans un syndicat personnel. Les leaders de la ligue peuvent au moins plisser les yeux vers le stade de Wörthersee, mais les joueurs de Klagenfurt sont obligés de jouer dès le début. « Nous devons juste voir que nous remportons une victoire, ce dont nous aurons besoin, car vous devez supposer que Ried va gagner », a déclaré l’entraîneur de Klagenfurt, Robert Micheu, dans son entretien avec l’APA. Il s’attendait à marquer au moins trois ou quatre buts.

Les Carinthiens ont réussi à s’imposer 4-2 à Tivoli le 8 novembre 2019. « Tout est possible dans le football, tout peut arriver lors d’une journée parfaite », espère Micheu. Il n’y avait rien de tel récemment. Au lieu de faire 2-1 à Amstetten via un penalty, il y avait un but peu de temps après après un penalty très controversé de l’autre côté. La colère à ce sujet ne s’est pas encore évaporée. « Vous pouvez discuter de la pénalité, mais l’impact est énorme. Nous avons deux joueurs suspendus et l’entraîneur et le directeur sportif sont condamnés à une amende. Nous avons donc quatre pénalités pour avoir commis une erreur. C’est ennuyeux et insensé », a expliqué Micheu. .

Le résultat était la première défaite après quatre victoires. « On a eu tellement de malchance cette saison, peut-être que cette fois on est un peu plus chanceux que Ried », espère l’entraîneur de Klagenfurt. Les derniers mois ont été un tour de montagnes russes. « Cette saison a été tellement folle – cela demande un vrai coup en finale », a déclaré Micheu. Il s’attendait à une équipe d’Innsbruck solide. « J’espère aussi que les FAC donneront tout pour que tout soit juste. »

Markoutz: « Je suis sûr que le FAC tient bon »

« Nous devons faire notre travail. Mais je suis sûr que les FAC y resteront », a déclaré le gardien Oliver Markoutz, qui a joué pour Vienne la saison dernière. « Ils m’ont promis ça. » Les résidents d’Innviertel, quant à eux, espèrent obtenir l’aide de Wacker. « Si Innsbruck joue de la même façon que nous, il sera sacrément difficile pour Klagenfurt de marquer des points », a déclaré Baumgartner. Vous ne voulez pas trop regarder Klagenfurt. « Nous voulons nous regarder. Il serait présomptueux de croire qu’une équipe peut alors faire ceci ou cela à brève échéance en appuyant sur un bouton », a déclaré l’entraîneur du Ried.

Le capitaine Thomas Reifeltshammer est porté disparu. « Notre équipe est bien positionnée et s’occupera de tout sur le terrain », est convaincu le chef de la défense. De plus, le roseau blesse l’échec du Reuben Acquah récemment relancé. Mais Klagenfurt a aussi des problèmes de personnel: Kosmas Gkezos et Markus Rusek sont suspendus, Julian von Haacke est frappé comme Okan Aydin. Aydin, onze fois buteur de but, serait opérationnel.