SV Ried craque TSV Hartberg et quitte le bas du tableau

Le SV Ried a plongé de son creux en Bundesliga samedi. À domicile, l’Innviertler a célébré une victoire à domicile 2-0 (1-0) contre Hartberg et est passé de la dernière place du tableau devant les Styriens avec les mêmes points avec six points à la neuvième. Après cinq défaites en championnat en suite, Stefan Nutz (17e) et Seth Paintsil (52e) ont rendu les nouveaux arrivants inconnus, qui n’avaient jamais marqué plus d’un but en 2020/21.

Hartberg, cependant, a connu un revers après la dernière victoire 2-1 contre l’Autriche, la première victoire de la saison. La troisième défaite de la saison a été très malheureuse. Au vu de trois temps «aluminium» et de nombreuses actions offensives dangereuses, l’équipe de l’entraîneur Markus Schopp aurait gagné au moins un point.

Avant le départ, la différence de buts de Rieder était de 3:14 par rapport aux cinq derniers matchs de Bundesliga, qui se sont tous soldés par des défaites. Plus récemment, en proie à de nombreux échecs corona, Baumgartner était à nouveau presque tous les kickers disponibles contre Hartberg, et les « Vikings » étaient en conséquence optimistes.

Le 1-0 semblait confirmer les espoirs à la 17e minute. Après un long ballon, Paintsil s’est mis sous les feux de la rampe et a servi Stefan Nutz au milieu, qui se dirigeait facilement à partir de quelques mètres. Mais le but était trompeur, car les invités qui avaient eu beaucoup de malchance seuls avant la pause avaient nettement augmenté leurs chances. D’abord Felix Luckeneder, dont Köpfler a frappé la barre transversale (6e), plus tard le buteur Dario Tadic a frappé à la perche après un long ballon sur la défense du Ried avec un lifter (20e), et son coup franc frappé juste avant la mi-temps. reculez du bar (45e).

Cette malchance devrait se venger deux fois après le redémarrage. Après un coup de pied de but, le Ried maintenant plus agressif a poussé le Hartberger haut, Paintsil a chassé le ballon de Luckeneder dans la surface de réparation et a marqué son premier but pour Ried dans le coin le plus éloigné. A une heure, le gardien René Swete a empêché la décision préliminaire contre Marco Grüll (63.), avant que Hartberg n’ait raté une chance de volée chaude par Lukas Ried (56.). Le match était même à ce stade, les deux équipes provoquant plusieurs fois un danger dans la surface de réparation.

Au début d’un dernier quart d’heure turbulent, Hartberg a poussé pour l’égalisation avec beaucoup de vigueur. Les Styriens ont eu une bonne occasion de diriger le ballon grâce à Thomas Rotter (77e / plus) et un coup de pied de Ried (79e / Sahin-Radlinger paré), mais n’ont pas pu rendre le match passionnant.

