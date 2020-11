SV Ried contre Rapid se déroulera probablement sans entraîneur

Le duel de Bundesliga entre SV Ried et SK Rapid pourrait se poursuivre sans entraîneur. Les deux entraîneurs sont malades, mais pas avec Covid-19.

Deux semaines après le nul 1-1 contre les champions de la série de Salzbourg, le Rapid vise le sixième « trois points » de la saison lors du huitième match de Bundesliga dimanche (17h) à Ried.

L’entraîneur Dietmar Kühbauer, dont l’équipe est toujours sans défaite en plus des « Bulls », était confiant, mais a également mis en garde contre l’équipe d’Innviertel, qui a mis fin à sa misère avec une victoire 2-0 sur Hartberg: « Ce sera un travail difficile. «

Kühbauer lui-même n’est pas là, l’entraîneur du Rapid est malade et pourrait même rater le match à l’Innviertel. Le co-formateur Manfred Nastl a dirigé les dernières unités de formation.

Mais son homologue Gerald Baumgartner ne fait pas mieux. L’entraîneur du Ried souffre de pneumonie et ne sera probablement pas là non plus dimanche. Avec Gerhard Schweitzer, les Rieder ont beaucoup d’expérience prêts.