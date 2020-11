SV Meppen contre le FC Ingolstadt en direct à la télévision, en direct et en direct aujourd’hui

SV Meppen a déjà six points de retard sur une place de non-relégation et peut utiliser chaque point pour rester en place. Cependant, ce ne sera pas une entreprise facile contre le FC Ingolstadt, troisième. Ici, vous pouvez découvrir comment regarder le match en direct à la télévision, en direct et en direct dès aujourd’hui.

Le SV Meppen et le FC Ingolstadt se rencontreront lundi soir (30 novembre) à 19 heures. Le match se déroule dans la Hänsch Arena de Meppen, les spectateurs ne sont pas autorisés.

3. Ligue: la 13e journée en un coup d’œil

Le duel entre le VfB Lübeck et le Waldhof Mannheim a été reporté après une demande de Lübeck car l’équipe a dû signaler un test corona positif.

Terme Accueil Un moyen 27.11.

19h00 KFC Uerdingen 05 1: 2 SC Verl 28.11.

14h00 1860 Munich 2: 2 Türkgücü-Ataspor 28.11.

14h00 SpVgg Unterhaching 2: 1 SV Wehen Wiesbaden 28.11.

14h00 VfB Lübeck -: – Waldhof Mannheim 28.11.

14h00 FSV Zwickau 0: 1 Magdebourg 28.11.

14h00 Hallescher FC 2: 0 FC Viktoria Cologne 28.11.

14h00 FC Hansa Rostock 2: 0 Bayern Munich II 29.11.

13h00 MSV Duisburg 0: 3 SG Dynamo Dresde 29.11.

14h00 1. FC Sarrebruck 1: 1 1. FC Kaiserslautern 30.11.

19h00 SV Meppen -: – FC Ingolstadt

3e championnat: Meppen contre Ingolstadt aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Meppen contre Ingolstadt ne peut pas être vu à la télévision gratuite aujourd’hui.

MagentaSport montre tous les matchs de la 3e ligue en direct et en intégralité, y compris le match d’aujourd’hui. Le reportage y commence à 18h45 avec le commentateur Christian Straßburger et la modératrice Kamila Benschop.

3e championnat: Meppen contre Ingolstadt aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Vous pouvez également suivre tous les matchs de la troisième ligue allemande en utilisant le téléscripteur en direct SPOX, qui vous fournit toutes les minutes les informations les plus importantes du stade respectif.

Par ici le téléscripteur en direct Meppen-Ingolstadt.

3. Ligue: Le tableau de la 13e journée

Avec une victoire contre Meppen, le FC Ingolstadt peut augmenter son avance de la quatrième place à six points, puisque 1860 Munich n’a joué que 2-2 contre le Türkgücü Munich et le SC Verl a perdu 2-1 contre le KFC Uerdingen.

Meppen n’a que six points, mais n’a disputé que neuf matchs. Le club a été gravement affecté en novembre par plusieurs résultats de test corona positifs dans l’équipe professionnelle.