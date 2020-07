SV Mattersburg avant le sauvetage? Nedeljko Malic croit en l’avenir

Le capitaine de longue date de Mattersburg, Nedeljko Malic, est optimiste quant au fait que le club continuera à jouer en Bundesliga la saison prochaine. La situation est difficile, « mais nous sommes très confiants », a déclaré Malic le QUELLE. « Nous allons vraiment à plein régime. »

Selon l’Association des footballeurs (VdF), un peu plus de dix joueurs ont un contrat valide. Les investisseurs doivent rester ante portas.

Mercredi, la Bundesliga a engagé une procédure contre le Sénat responsable 5 contre Mattersburg. Le club, qui avait été discrédité par le scandale entourant la banque commerciale, doit démontrer d’ici jeudi que tous les critères nécessaires pour obtenir la licence ont été remplis.

Malic, qui a en fait dit au revoir à la fin de la saison après 14 ans en tant que joueur, pense que cela réussira. « Je pense qu’il est également dans l’intérêt de la Bundesliga que Mattersburg reste dans le championnat. Les deux équipes travaillent sur une solution raisonnable », a déclaré le joueur de 32 ans.

Union sur Mattersburg: pas sans espoir

Après la démission du président du club Martin Pucher, qui était également à la tête de la banque commerciale, Malic aide dans les affaires opérationnelles et sert de lien avec l’équipe. Avec ses ex-collègues, il « est toujours en contact quotidien. J’essaie de calmer tout le monde et de leur alléger le fardeau », a-t-il déclaré. « Les garçons font confiance à tout. Beaucoup existent depuis longtemps et savent ce que c’est pour un club, quelle importance il a pour la région. »

Le syndicat des footballeurs VdF ne considère pas la situation du SV Mattersburg comme désespérée. Selon le directeur général Rudolf Novotny, « seulement un peu plus de dix joueurs ont un contrat ferme », mais il n’y a que quelques joueurs qui veulent absolument partir et ont accordé au club une période de grâce en raison du salaire exceptionnel de juin. De nombreux professionnels sont «plus ou moins en suspens», mais parfois bien ancrés dans la région et ne penseraient à dire au revoir que dans des cas extrêmes.

« Cela ne fonctionnera pas sans un investisseur », a déclaré Gernot Zirngast, président de VdF. QUELLE-Conversation. « On a vu à Klagenfurt que cela pouvait fonctionner », a-t-il indiqué à l’exemple de l’équipe de deuxième division.

Début 2019, un groupe dirigé par l’allemand-croate Tomislav Karajica avait repris Klagenfurter Autriche et rapidement passé d’un cas à problèmes à un étudiant modèle qui pourrait passer en première division vendredi. Dans un duel avec le leader de la deuxième division SV Ried, seule la différence de buts serait décisive, ce qui est un peu pire pour les Carinthiens.

Mattersburg aurait également des parties intéressées étrangères qui pourraient imaginer rejoindre le club. « Je le comprends aussi. C’est le seul club de Bundesliga du Burgenland, il n’y a pas de compétition nulle part. Il y a aussi une académie », a déclaré Zirngast, qui, surtout en ce qui concerne les jeunes, le gouvernement régional autour de LH Hans Peter Doskozil ( SPÖ) voit la responsabilité. « S’il y a des discussions sensées et que le pays et les investisseurs se réunissent, alors ça convient. »

SV Mattersburg: Intérêt de la Hongrie et de la Chine?

Selon Malic, il y a «suffisamment de prospects, pas seulement un ou deux» qui envisageraient de se lancer en tant qu’investisseur ou sponsor. Le « Standard » a mis deux noms en jeu mercredi. L’un est l’Américain Chien Lee, qui compte déjà plusieurs clubs en Europe, dont le FC Thun et le Barnsley en Angleterre. Gerhard Struber, un entraîneur autrichien, y est employé.

L’autre est Lorinc Meszaros. L’entrepreneur médiatique est considéré comme l’homme le plus riche de Hongrie, bien qu’il doive surtout sa hausse financière au Premier ministre Viktor Orban. Selon le journal, il y a déjà eu une conversation entre le camp de Meszaros et le gouverneur du Burgenland Hans Peter Doskozil (SPÖ) – les sources n’ont pas été mentionnées. Issu du bureau Doskozil QUELLE– Demander immédiatement un refus. La date n’existait pas.

« Malheureusement, il y a beaucoup de rumeurs dans les médias en ce moment », a déclaré Malic. « Cela influence les conversations sérieuses qui ont lieu. » Vous devez attendre et voir. « Maintenant, vous devez rester calme dans la situation. » En tout cas, « rien n’a encore été signé ».

WSG Tirol à la relégation de Mattersburg en Bundesliga

Si Mattersburg ne reçoit pas de licence pour l’une des deux premières ligues, la relégation sportive de la Bundesliga de la saison 2019/20, WSG Tirol, resterait dans l’Oberhaus. Mais selon leur propre déclaration, les Tyroliens ne font actuellement pas beaucoup mieux que Mattersburg en termes de situation de l’équipe. « Nous avons actuellement cinq joueurs et cinq nouveaux jeunes talents », a déclaré le directeur sportif Stefan Köck du « Kronen Zeitung ». Si les Watteners restaient de première classe, 14 contrats seraient automatiquement renouvelés. Une planification coordonnée n’est actuellement pas possible dans ces conditions.

Dans le « Tiroler Tageszeitung », Peter Vogl, que le WSG a consulté en tant qu’avocat, a mis en jeu une autre possibilité: « Il faut s’attendre à ce qu’il y ait des clubs qui, comme relégués ces dernières années, ont fait des demandes d’indemnisation si la licence du SVM a été volé avec des numéros illégaux et des revenus de sponsoring. » Les candidats seraient Wacker Innsbruck, Ried ou Grödig, pour n’en citer que trois. Cela ajouterait une autre variable réellement incalculable pour le Sénat 5, à laquelle il faudrait réfléchir.