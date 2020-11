SV Lafnitz tremble pour gagner contre les Young Violets

Le SV Lafnitz a poursuivi sa séquence de victoires en 2e division. Les Styriens ont gagné vendredi soir au début du 11e tour contre l’avant-dernière Young Violets Austria Wien avec 3: 2 et ont marqué trois points pour la quatrième fois consécutive. Le deuxième de la ligue a ainsi créé un coussin de six points sur le troisième Blau-Weiß Linz dans la course de promotion, alors que les Haut-Autrichiens étaient clairement battus 1: 4 dans la nouvelle cinquième FAC.

Le quatrième Austria Klagenfurt (dimanche contre Austria Lustenau) et le septième Wacker Innsbruck (samedi contre Rapid II) ne sont en action que le week-end. Les Tyroliens ont pris du retard sur les FAC pour le moment. Les Viennois détiennent également 17 points en tant que sixième GAK, qui a raté une amélioration de rang en raison d’une défaite 2-0 à Horn. Encore un point d’avance Le premier est le FC Liefering, qui n’est pas éligible à la promotion, après une victoire 2-1 durement disputée au FC Dornbirn.

Les Styriens ont débuté dans la Generali Arena comme les pompiers, Julian Tomka avait déjà réussi à la cinquième minute après un corner de Mario Kröpfl avec sa tête. Kröpfl a lui-même inscrit le deuxième but, martelant le ballon sous la barre transversale après que Gremsl l’ait franchi (28e). Le Viennois a raté le but de correspondance dans une pole head ball de vacances (39e).

Après la relance, Martin Krienzer (53e) a rapidement pris la décision finale. Avec le plus beau but de la soirée, une volée d’Anouar El Moukhantir (68e) et un coup de dernière minute de Matthias Braunöder (91e), les Viennois n’ont réussi qu’à faire des résultats cosmétiques et attendent toujours leur deuxième victoire de la saison.

Il n’y avait rien à fêter à Vienne non plus pour Blau-Weiß Linz. Dans le duel avec les FAC, Fabian Schubert a inscrit le seul but invité à la 90e minute via un penalty, c’était le 20e de l’attaquant lors du 13e match de compétition cette saison. Marco Sahanek (21e, 74e), Milan Jurdik (57e) et Flavio se sont rencontrés pour les FAC dans le temps d’arrêt. Liefering a remporté la cinquième victoire lors des six derniers tours au stade Birkenwiese grâce aux buts des deux joueurs juniors de l’ÖFB Chukwubuike Adamu (35e) et David Affengruber (73e).

Aucun but n’a été marqué lors de la rencontre entre Kapfenberg et Amstetten.