SV Lafnitz après 3-0 à Dornbirn près du leader Liefering

Bodum Cafetière à piston en acier inox avec poignée à prise confortable 35cl - Chambord - Cafetière 0.35L, 3 tasses

Ce modèle Best seller est produit depuis les années 1950, avec son look rétro intemporel. LE système French Press a toujours été le procédé le plus simple et le plus efficace pour libérer de façon optimale tous les arômes du café. Il est aujourd'hui recommandé par les plus grands torréfacteurs du monde. De